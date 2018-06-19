Умер Джон Хайсмэн

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Умер Джон Хайсмэн

19.06.2018


Умер Джон Хайсмэн
12 июня 2018 года, чуть-чуть не дожив до своего 74-го дня рождения, умер английский барабанщик Джон Хайсмэн (Рhilip John "Jon" Hiseman), бывший в свое время вместе с блистательным саксофонистом Диком Хикстолл-Смитом стержнем легендарной группы раннего джаз-рока и прог-рока Colosseum.

Хайсмэн родился в Лондоне 21 июня 1944 года. Был одной из заметных фигур в славной волне британского блюза 60-х годов. Хайсмэн играл у Грэма Бонда в Graham Bond Organisation (заменил там Джинджера Бэйкера), потом у Джорджи Фэйма, потом у Мэйолла в John Mayall & The Bluesbreakers. В 1968 стал организатором Colosseum, а после распада группы в 1971 году, основал Colosseum II в 1974-м. Помимо этого Хайсмэн известен сотрудничеством с Аланом Холдсуортом в группе Tempest, участием в различных джазовых проектах, часто со своей женой, саксофонисткой Барбарой Томпсон. Хайсмэн активно работал почти до последних дней жизни. Еще в 2017 году он создал свой последний коллектив JCM, единственный альбом которого Heroes увидел свет в 2018-м.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
блюз-рок, прог-рок, фьюжн
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
17.06.2018"Джазовые вечера" у Ратуши – 2018
11.06.2018Умер Авенир Вайнштейн
10.06.2018Виолончель и джаз - российский тур трио Оскара Санчеса
21.05.2018Джаз, май, Александер
19.05.2018На родине Джанго
13.05.2018Умер Михаил Альперин
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com