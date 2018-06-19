Умер Джон Хайсмэн

12 июня 2018 года, чуть-чуть не дожив до своего 74-го дня рождения, умер английский барабанщик Джон Хайсмэн (Рhilip John "Jon" Hiseman), бывший в свое время вместе с блистательным саксофонистом Диком Хикстолл-Смитом стержнем легендарной группы раннего джаз-рока и прог-рока Colosseum.



Хайсмэн родился в Лондоне 21 июня 1944 года. Был одной из заметных фигур в славной волне британского блюза 60-х годов. Хайсмэн играл у Грэма Бонда в Graham Bond Organisation (заменил там Джинджера Бэйкера), потом у Джорджи Фэйма, потом у Мэйолла в John Mayall & The Bluesbreakers. В 1968 стал организатором Colosseum, а после распада группы в 1971 году, основал Colosseum II в 1974-м. Помимо этого Хайсмэн известен сотрудничеством с Аланом Холдсуортом в группе Tempest, участием в различных джазовых проектах, часто со своей женой, саксофонисткой Барбарой Томпсон. Хайсмэн активно работал почти до последних дней жизни. Еще в 2017 году он создал свой последний коллектив JCM, единственный альбом которого Heroes увидел свет в 2018-м.



Леонид АУСКЕРН