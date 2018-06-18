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«Fête de la Musique» в Минске

18.06.2018


«Fête de la Musique» в Минске
21 июня в 18.00 во дворике Национального исторического музея Республики Беларусь (ул. К.Маркса, 12) состоится международная акция «Праздник Музыки» (Fête de la Musique).

Лайн-ап минского «Праздника музыки» порадует даже самого искушенного слушателя, подарив возможность услышать музыкантов разных стилей и направлений, в том числе французских джазовых исполнителей Patricia Bonner (вокал) и Jean-Michel Proust (саксофон).

Чарующий тембр Патрисии Бонер несомненно вскружит Вам голову. На минском празднике музыки артистка выступит с французским саксофонистом Жаном-Мишелем Прустом. Жан-Мишель известен не только как джазовый музыкант (на сегодняшний день он возглавляет три джазовых коллектива «Flying Home», «Swinging’ Tenors» и «Jean-Michel Proust Quartet»), но и как радиоведущий, журналист и артистический директор джазовых фестивалей.

Французские музыканты представят программу, подготовленную вместе с хорошо известным в Беларуси и за ее пределами трио Константина Горячего.

«Праздник Музыки» (Fête de la Musique) – ежегодное музыкальное событие, которое носит социальный характер, проходит во всем мире 21 июня и приурочено ко Дню летнего солнцестояния. Впервые акция прошла в 1981 г. во Франции. Со временем праздник набирал обороты и к настоящему моменту стал значительным международным арт-событием. Сегодня более 100 государств и 340 городов по всему миру каждый год проводят живые выступления в рамках «Праздника Музыки». В этом году Беларусь впервые присоединится к этой международной акции.

С 18.00 до 23.00 перед гостями праздника выступят:

Аня Жданова (инди-поп/электроника). Обладательница премии Лучший электронный альбом 2017 года по версии сайта Experty.by

Malanka Orchestra (поп-фолк). «Malanka Orchestra – музыкальный отряд по противостоянию негативным энергиям. Наши песни – это рассказы о житейских перипетиях в стиле магического реализма», – так музыканты характеризуют свое творчество.

Re1ikt (модерн-рок). Re1ikt - победители в номинации лучший рок-альбом за пластинку «Лекавыя травы» в 2015 г. по версии сайта Experty.by. «Артист года», «Альбом года» — премия Rock Profi 2015.

Nizkiz (поп-рок). Nizkiz – участник многочисленных фестивалей. В прошлом году группа выпустила альбом «Синоптик», а сингл «Небяспечна» стал главным хитом 2017 г. по версии музыкального портала Tuzin.fm.

Событие организовано по инициативе Посольства Франции в Республике Беларусь при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Это совместный проект Национального исторического музея Республики Беларусь и Концертного агентства «Эквилибриум АРТС». Генеральный партнер акции «Праздник Музыки» в Минске - СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Атмосферу городского арт-события дополнит творческая группа «Горошек Маркет», предоставляя настоящий калейдоскоп крафтовых изделий. А тех, кто собирается наслаждаться музыкой от начала и до конца, порадует специально организованная фудкорт-зона.

Стоимость билетов от 3 до 5 рублей. Билеты можно приобрести в кассе музея (ул. К. Маркса, 12).


страна
Беларусь, Франция
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