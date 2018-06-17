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"Джазовые вечера" у Ратуши – 2018

17.06.2018


Джазовые вечера у Ратуши – 2018
Приятная традиция «Джазовых вечеров», цикла open air концертов у минской Ратуши, продолжится и в этом году. Три субботы – 23 и 30 июня, а также 7 июля – минчан и гостей столицы ждет на столичной площади Свободы многоликий и прекрасный в этом разнообразии джаз. Как и год назад, концертную программу этого джазового праздника готовило агентство «4А-Ивент». Но вот построена она по-новому. Теперь каждая суббота будет тематической.

Первую из них организаторы отдают латинскому джазу. Это одно из наиболее активно развивающихся направлений современного мэйнстрима. 23 июня ожидается и выступление, бесспорно, самого яркого из гостей «Джазовых вечеров» - американского трубача российского происхождения Алекса Сипягина. Уроженец Ярославля, Сипягин (р.1967) – один из самых успешных представителей российской джазовой диаспоры на родине джаза. Много лет он играет в мемориальных составах, организованных вдовой великого контрабасиста Чарли Мингуса Сью: Mingus Big Band, Mingus Dynasty и Mingus Orchestra. Работал Алекс с Дэйвом Холландом, Майклом Брекером, Д-ром Джоном и даже с Эриком Клэптоном. У него немало и собственных проектов. Небезынтересен и факт, что женой Алекса является дочь знаменитой джазовой пианистки и композитора Тошико Акиоши и ее тогдашнего супруга Чарли Мариано Мондэй Мичиру. Компанию Сипягину в этот вечер составят бразильский гитарист и певец Жоандер Сантос, бывший белорусский, а ныне немецкий саксофонист Алексей Losh Малахов, белорусские музыканты Владимир Михнович (саксофон) и Дмитрий Бударин (тромбон), составы Premier Orchestra и Minimal Groove Band.

Под несколько расплывчатым девизом «Традиции и современность» зрителей ждут 30 июня разные оттенки современного мэйнстрим-джаза: квартет немецкого трубача Клауса Рейхсшталлера, опытного музыканта и джазового педагога, участника существующего с 1951 года SWR Big Band, одного из самых уважаемых немецких биг-бэндов, ансамбль Jonah Levine Collective из США, возглавляемый молодым американским тромбонистом и пианистом из Калифорнии Ионой Левиным, а также белорусско-российский квартет Павла Орлова.

Наконец, 7 июля – «В джазе только девушки». Это, разумеется, не только дань модному гендерному равноправию в джазе, но и признание все ширящегося представительства якобы слабого пoла в джазе, причем не только вокальном. В этот день ожидается выступление франко-кубинского трио Камелии Бен Насер, очень талантливой французской клавишницы, игравшей вместе с Билли Кобэмом, молодой и весьма необычной (сужу по альбому, который мне довелось рецензировать) израильской вокалистки Сиван Арбель и двух белорусских коллективов, возглавляемых прекрасными мастерами джаза: великолепной басисткой Людмилой Круковской (Lu Krukovskaya Project) и певицей Евгенией Летун (Джаз-трио Евгении Летун).

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
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