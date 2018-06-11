Умер Авенир Вайнштейн

10 июня 2018 года в немецком городе Киле умер известный белорусский джазовый музыкант, журналист и фотограф Авенир Вайнштейн. Ему было 84 года. За пару дней до смерти он перенес тяжелую операцию на позвоночнике.



Вайнштейн родился в Харькове 8 июля 1934 года. Он рано потерял родителей и с 1947 года учился в московской военно-музыкальной школе по классу кларнета, жил при этом в казармах. После этого Вайнштейн много лет служил в военных оркестрах. Окончив Калининградское музучилище, он с 1955 года жил в Минске, работал в оркестре Госансамбля танца БССР. У Вайнштейна было много увлечений, главное из которых – традиционный джаз. Но он был еше и активным журналистом, печатавшимся во многих белорусских изданиях, высокого класса фотографом. В середине 60-х годов Вайнштейн организовал ансамбль «Белорусский диксиленд», с которым много гастролировал по всему СССР. Позже, уже в годы независимой Беларуси, организовал ансамбль традиционного джаза из ветеранов под названием «Авенир Бэнд». На его афишах неизменно значилось «В джазе только дедушки». Последние годы жизни музыкант провел в Германии, откуда и пришла печальная весть.



Леонид АУСКЕРН