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Умер Авенир Вайнштейн

11.06.2018


Умер Авенир Вайнштейн
10 июня 2018 года в немецком городе Киле умер известный белорусский джазовый музыкант, журналист и фотограф Авенир Вайнштейн. Ему было 84 года. За пару дней до смерти он перенес тяжелую операцию на позвоночнике.

Вайнштейн родился в Харькове 8 июля 1934 года. Он рано потерял родителей и с 1947 года учился в московской военно-музыкальной школе по классу кларнета, жил при этом в казармах. После этого Вайнштейн много лет служил в военных оркестрах. Окончив Калининградское музучилище, он с 1955 года жил в Минске, работал в оркестре Госансамбля танца БССР. У Вайнштейна было много увлечений, главное из которых – традиционный джаз. Но он был еше и активным журналистом, печатавшимся во многих белорусских изданиях, высокого класса фотографом. В середине 60-х годов Вайнштейн организовал ансамбль «Белорусский диксиленд», с которым много гастролировал по всему СССР. Позже, уже в годы независимой Беларуси, организовал ансамбль традиционного джаза из ветеранов под названием «Авенир Бэнд». На его афишах неизменно значилось «В джазе только дедушки». Последние годы жизни музыкант провел в Германии, откуда и пришла печальная весть.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
музыкальный стиль
традиционный джаз
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