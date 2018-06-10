Виолончель и джаз - российский тур трио Оскара Санчеса

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Виолончель и джаз - российский тур трио Оскара Санчеса

10.06.2018


Виолончель и джаз - российский тур трио Оскара Санчеса
Что если бы Иоганн Себастьян Бах встретил бы Джона Колтрейна, а Моцарт оказался на одной сцене с Майлзом Дэвисом?

Проект выдающегося испанского виолончелиста Oscar Doglio Sanchez и известной московский пианистки Natalia Skvortsova (Россия), который возник в 2017 в период их двухнедельных гастролей по Италии. Группа получила самые восхищенные отзывы публики и критиков из ведущего мирового СМИ La Stampa. Желание объединить лучшее из традиций академической и джазовой музыки послужило отправной точкой для сотрудничества, которое с успехом продолжается и по сей день. Наконец, музыканты впервые выступят с этой программой в России.

БИЛЕТЫ - https://vrjazzagency.com/concerts/

Oscar Doglio Sanchez (Оскар Санчез) по признаю музыкальных критиков один из самых ярких молодых виолончелистов северной Италии, лидер струнного квартета The Wrammers, который исполняет академическую и джазовую музыку.
Оскар — итальянец испанского происхождения, музыкой начал заниматься уже в 6 лет. После посещения концерта гастролировавшего по Италии Мстислава Ростроповича, решил связать свою жизнь именно с виолончелью. Профессионально образование получил в престижнейшей консерватории Giuseppe Verdi в Турине у знаменитого маэстро Dario Destefano.
На данный момент сам Оскар Санчез в качестве профессора преподает в OPS music institute, The Latin school of Villar Perosa, Musicanto Piossasco и Casa Famiglia di Pinerolo и сотрудничает с различными камерными и оркестровыми ансамблями и является резидентом Mediaset, Rai, Musicainsieme, Musicaviva, the Baretti theater, the Alfa theater, Mont Blanc.
В 2014 году в качестве первого виолончели Philharmonic Orchestra of Manila, гастролировал на Филиппинах и Индонезии, был удостоен наградами от Министерства культуры. В 2015 и 2016 годах сотрудничал с группой Accordi Disaccordi и провел ряд гастрольных турне, среди которых было выступления на Umbria Jazz (2016, 2017), в Дубае и Саудовской Аравии.

Наталья Скворцова (Natalia Skvortsova) — выдающаяся московская пианистка, композитор и аранжировщик, выпускник МГУКИ. С 2005 по 2018 г. бессменный бэнд-лидер группы Live People Ensemble.
Участник и соавтор ансамблей Fusion Port, PS. Project, ИнНа. Сотрудничала с Emanuele Cisi, Bjorn Solli, Max Ionata, Andrea Beccaro, Asketics, Accordi Disaccordi, Joander Santos и другими.
Призер и лауреат многочисленных конкурсов, постоянный участник международных фестивалей
В октябре 2016 и июле 2018 дебютировала на Европейской джазовой сцене вместе с итальянским квартетом и своей авторской программой. Концерты с аншлагами прошли в Милане, Турине, Генуе, Пизе, Новаре, Биелле. La Stampa - ведущие мировое издание назвло Наталью Скворцову "Хрупким гением", а журнал Rolling Stones в 2015 г. "Лицом современной российской джазовой сцены".

В рамках предстоящего концерта к музыкантам, также присоединится известный российский альтист Artem Michailov.

БИЛЕТЫ - https://vrjazzagency.com/concerts/

Виктор Радзиевский-мл.


авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Испания, Италия, Россия
музыкальный стиль
академическая музыка, кроссовер
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
09.06.2018Утерянные записи Колтрейна
21.05.2018Джаз, май, Александер
19.05.2018На родине Джанго
28.04.2018Джазовые вечера Jazz in Motion в отеле St. Regis - пианист Даниил Крамер
24.04.2018Классика энерджи. Разрушая стереотипы
23.04.2018Петр Акимов в ММДК сыграет на виолончели The Doors и Queen
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com