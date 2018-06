Виолончель и джаз - российский тур трио Оскара Санчеса

Что если бы Иоганн Себастьян Бах встретил бы Джона Колтрейна, а Моцарт оказался на одной сцене с Майлзом Дэвисом?Проект выдающегося испанского виолончелиста Oscar Doglio Sanchez и известной московский пианистки Natalia Skvortsova (Россия), который возник в 2017 в период их двухнедельных гастролей по Италии. Группа получила самые восхищенные отзывы публики и критиков из ведущего мирового СМИ La Stampa. Желание объединить лучшее из традиций академической и джазовой музыки послужило отправной точкой для сотрудничества, которое с успехом продолжается и по сей день. Наконец, музыканты впервые выступят с этой программой в России.БИЛЕТЫ - https://vrjazzagency.com/concerts/ Oscar Doglio Sanchez (Оскар Санчез) по признаю музыкальных критиков один из самых ярких молодых виолончелистов северной Италии, лидер струнного квартета The Wrammers, который исполняет академическую и джазовую музыку.Оскар — итальянец испанского происхождения, музыкой начал заниматься уже в 6 лет. После посещения концерта гастролировавшего по Италии Мстислава Ростроповича, решил связать свою жизнь именно с виолончелью. Профессионально образование получил в престижнейшей консерватории Giuseppe Verdi в Турине у знаменитого маэстро Dario Destefano.На данный момент сам Оскар Санчез в качестве профессора преподает в OPS music institute, The Latin school of Villar Perosa, Musicanto Piossasco и Casa Famiglia di Pinerolo и сотрудничает с различными камерными и оркестровыми ансамблями и является резидентом Mediaset, Rai, Musicainsieme, Musicaviva, the Baretti theater, the Alfa theater, Mont Blanc.В 2014 году в качестве первого виолончели Philharmonic Orchestra of Manila, гастролировал на Филиппинах и Индонезии, был удостоен наградами от Министерства культуры. В 2015 и 2016 годах сотрудничал с группой Accordi Disaccordi и провел ряд гастрольных турне, среди которых было выступления на Umbria Jazz (2016, 2017), в Дубае и Саудовской Аравии.Наталья Скворцова (Natalia Skvortsova) — выдающаяся московская пианистка, композитор и аранжировщик, выпускник МГУКИ. С 2005 по 2018 г. бессменный бэнд-лидер группы Live People Ensemble.Участник и соавтор ансамблей Fusion Port, PS. Project, ИнНа. Сотрудничала с Emanuele Cisi, Bjorn Solli, Max Ionata, Andrea Beccaro, Asketics, Accordi Disaccordi, Joander Santos и другими.Призер и лауреат многочисленных конкурсов, постоянный участник международных фестивалейВ октябре 2016 и июле 2018 дебютировала на Европейской джазовой сцене вместе с итальянским квартетом и своей авторской программой. Концерты с аншлагами прошли в Милане, Турине, Генуе, Пизе, Новаре, Биелле. La Stampa - ведущие мировое издание назвло Наталью Скворцову "Хрупким гением", а журнал Rolling Stones в 2015 г. "Лицом современной российской джазовой сцены".В рамках предстоящего концерта к музыкантам, также присоединится известный российский альтист Artem Michailov.БИЛЕТЫ - https://vrjazzagency.com/concerts/