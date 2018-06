Утерянные записи Колтрейна

Март 1963 года. 7 марта в студии Энглвуд, Нью-Джерси Руди ван Гелдер записывает альбом John Coltrane and Johnny Hartman. А вот за день того Джон Колтрейн и его тогдашний квартет, позже признанный классическим (с МакКой Тайнером, Джимми Гаррисоном и Элвином Джонсом) тоже провели весь день у Руди и поработали весьма интенсивно, записав семь композиций, некоторые из которых были сделаны в нескольких вариантах. Вечером Джон отправился домой в Куинс, где он со своей тогдашней женой Наймой снимал квартиру. Из студии он увозил пленку с контрольной записью.



Студийная пленка пропала, возможно, в связи с интенсивной работой, продолжавшейся весь следующий день. А вот что касается той самой пленки, которую Колтрейн увез домой, то она всплыла спустя … 54 года! Люди из лейбла Impulse! Обнаружили ее у наследников Колтрейна. Запись оказалась на удивление в неплохом состоянии, и после тщательной обработки 29 июня 2018 года альбом под названием Both Directions at Once: The Lost Album будет наконец-то выпущен.



Среди семи составивших его треков есть два ранее никогда не издававшихся произведения - безымянные Untitled Original 11383 (5:41) и Untitled Original 11386 (8:43). В обоих Колтрейн играет на сопрано-саксофоне. Особенно интересна первая запись, где соло смычком на контрабасе исполняет Джимми Гаррисон. Еще одна композиция, One Up, One Down, впервые будет издана в студийном варианте, до этого существовала только одна бутлеговая запись этой пьесы, сделанная на концерте в клубе Birdland. Не менее любопытна запись известной композиции Колтрейна Impressions, где музыканты играют втроем, без фортепьяно: МакКой Тайнер куда-то отлучался в это время. Что же касается другой известной пьесы, Nature Boy, то альбом представит самый ранний ее вариант. Следующий раз Колтрейн записывал ее уже в 1965 году.



Что и говорить, для поклонников Колтрейна и исследователей его творчества это воскрешение спустя 54 года просто бесценно. Сонни Роллинс сравнил издание Both Directions at Once: The Lost Album с открытием новой камеры в одной из египетских пирамид. Неожиданное и удачное сравнение!



Леонид АУСКЕРН