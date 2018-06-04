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В Калуге завершился XXI Международный музыкальный фестиваль «Мир Гитары»







Во второй фестивальный день впервые в истории «Мира гитары» одним из основных событий стал музыкальный спектакль. «Сны в зеркале: Satie - видения» - так называется авторский проект известного гитариста Дмитрия Илларионова. Это музыкальный перформанс с видеоартом и видеоантрактом, первую идею к которому подал, как признался сам Илларионов, калужский режиссер Евгений Горин. К обычному дружескому концерту самых разных инструментов добавили трех актеров, балерину и звуковые спецэффекты.



Смешение стилей и сплошная импровизация - фестивальный джем стал главной темой третьего дня «Мира Гитары». Командовал в этот вечер один из самых титулованных гитаристов новой волны Роман Мирошниченко – в рамках фестиваля музыкант отметил 25-летие творческой деятельности и презентовал свой новый альбом «Восхождение». Часть композиций, вошедших в него, была исполнена музыкантом в сопровождении его группы RMProject и специальных гостей – команды барабанщиков-перкуссионистов Sambateria. Поздравить и поддержать юбиляра в Калугу приехала американская звезда – экс-гитаристка Майкла Джексона Дженнифер Баттен. Она исполнила свои рок-н-ролльные импровизации, композиции на темы песен Майкла Джексона и, конечно, составила дуэт с Романом Мирошниченко.



«Я великолепно провела время, выступая на гитарном фестивале в Калуге, - поделилась Баттен. - Все были невероятно профессиональны и дружелюбны. Все было по высшему разряду. И звук был идеален. Я так счастлива, что ежегодные усилия по объединению музыкантов со всего мира увенчались успехом! Для меня честь выступать на этом мероприятии, и я была по настоящему вдохновлена выступлениями Хенрика Андерсона и Романа Мирошниченко!»



Четвертый день фестиваля стал днем классики и барокко, который разбавила страстная музыка аргентинского танго. На сцене калужской филармонии выступили барочный ансамбль Canto Vivo, дуэт братьев близнецов Katona Twins, названный Daily Telegraph «лучшим известным дуэтом в мире классической музыки», и один из лучших классических гитаристов мира Артем Дервоед.



Легендарный оркестр Sinfonity Electric Guitar Orchestra феерически завершил XXI Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Для исполнителей из Испании, которые приехали в Калугу в рамках мирового турне, это стало дебютом на российском музыкальном пространстве. В исполнении оркестра соединились глубина, образы классики и легкоузнаваемое звучание цикла Антонио Вивальди «Времена года», интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи, сочинений Россини, Прокофьева, Мусоргского.



Официальный сайт «Мира Гитары»: Фестиваль, прошедший при поддержке МФГС в Калуге, открыл испанец Хуан Мануэль Канизарес. Он впервые в России представил концерт памяти гитариста-виртуоза Пако де Лусии. Следующим сюрпризом стал датчанин Хенрик Андресен. Музыкант исполнил мировую премьеру — концерт для гитары с оркестром «На земле господней» в сопровождении московского оркестра «Русская филармония». Закрыл концерт первого дня постоянный участник фестиваля – гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко.Во второй фестивальный день впервые в истории «Мира гитары» одним из основных событий стал музыкальный спектакль. «Сны в зеркале: Satie - видения» - так называется авторский проект известного гитариста Дмитрия Илларионова. Это музыкальный перформанс с видеоартом и видеоантрактом, первую идею к которому подал, как признался сам Илларионов, калужский режиссер Евгений Горин. К обычному дружескому концерту самых разных инструментов добавили трех актеров, балерину и звуковые спецэффекты.Смешение стилей и сплошная импровизация - фестивальный джем стал главной темой третьего дня «Мира Гитары». Командовал в этот вечер один из самых титулованных гитаристов новой волны Роман Мирошниченко – в рамках фестиваля музыкант отметил 25-летие творческой деятельности и презентовал свой новый альбом «Восхождение». Часть композиций, вошедших в него, была исполнена музыкантом в сопровождении его группы RMProject и специальных гостей – команды барабанщиков-перкуссионистов Sambateria. Поздравить и поддержать юбиляра в Калугу приехала американская звезда – экс-гитаристка Майкла Джексона Дженнифер Баттен. Она исполнила свои рок-н-ролльные импровизации, композиции на темы песен Майкла Джексона и, конечно, составила дуэт с Романом Мирошниченко.«Я великолепно провела время, выступая на гитарном фестивале в Калуге, - поделилась Баттен. - Все были невероятно профессиональны и дружелюбны. Все было по высшему разряду. И звук был идеален. Я так счастлива, что ежегодные усилия по объединению музыкантов со всего мира увенчались успехом! Для меня честь выступать на этом мероприятии, и я была по настоящему вдохновлена выступлениями Хенрика Андерсона и Романа Мирошниченко!»Четвертый день фестиваля стал днем классики и барокко, который разбавила страстная музыка аргентинского танго. На сцене калужской филармонии выступили барочный ансамбль Canto Vivo, дуэт братьев близнецов Katona Twins, названный Daily Telegraph «лучшим известным дуэтом в мире классической музыки», и один из лучших классических гитаристов мира Артем Дервоед.Легендарный оркестр Sinfonity Electric Guitar Orchestra феерически завершил XXI Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Для исполнителей из Испании, которые приехали в Калугу в рамках мирового турне, это стало дебютом на российском музыкальном пространстве. В исполнении оркестра соединились глубина, образы классики и легкоузнаваемое звучание цикла Антонио Вивальди «Времена года», интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи, сочинений Россини, Прокофьева, Мусоргского.Официальный сайт «Мира Гитары»: http://guitarworld-kaluga.ru



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