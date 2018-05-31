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Школа МЕТОД: вокал и саксофон

31.05.2018


Школа МЕТОД: вокал и саксофон
Школа МЕТОД. приглашает 14 – 21 июня 2018 года на курс "Современные вокальные практики".

Популярная музыка, включающая в себя целый спектр жанров – джаз, соул, блюз, рок-н-ролл – с начала прошлого века постепенно становилась самым популярным видом исполнительского искусства. Вместе с этим менялись и подходы к преподаванию вокальных техник.

Сейчас разобраться в методиках передачи знаний и стилистических особенностях разных жанров не просто. Поэтому задача нашего интенсива – с помощью профессионалов, выступающих певцов и опытных педагогов, участников шоу «Голос» изучить нюансы и структурировать знания.

Формат интенсива предполагает полную включенность в занятия. Материал подается смешанно – теория и практика дополняют друг друга, педагогические подходы и живой опыт исполнения образуют целостный курс, актуальный как и для преподавателей эстрадно-джазового вокала, так для профессионалов всех уровней, участников конкурсов и вокальных шоу, музыкантов и начинающих продюсеров.

Преподаватели:
Алина Ростоцкая — певица, педагог, лидер музыкального проекта Jazzmobile, лауреат международных конкурсов, участница проекта «Большой джаз».
Мариам Мерабова — певица, вокалистка джазовой группы MIRAIF, участница шоу «Голос-3», преподаватель вокала в «Школе профессионального творческого развития» Аллы Пугачевой.
Ольгая Олейникова — автор песен, создатель и руководитель вокальной школы-студии Sunny Side Singers, участница шоу «Голос-3».
Нани Ева (Алина Наниева) — джазовая певица, автор-исполнитель, участница проектов шоу «Голос-2», «Главная сцена-2».

По итогам прохождения курса слушателю выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Узнать подробности можно по ссылке https://www.method.place/vocal

Школа МЕТОД. приглашает 8 – 10 июня 2018 года на курс "Саксофон contemporary".
Трехдневный интенсив в формате мастер-классов с приглашенным преподавателем Евгением Новиковым (Россия-Голландия-Франция).

Евгений Новиков – ведущий саксофонист молодого поколения, выпускник Амстердамской консерватории (с отличием), Парижской Национальной Консерватории музыки и танца, ученик Николя Проста, Винсента Давида и Арно Борнкампа, лауреат престижных международных конкурсов: пятого международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса (Динант, Бельгия, 2010) и Международного конкурса саксофонистов (Дрё, Франция, 2012), победитель II Всероссийского Музыкального Конкурса (2016).

Предусмотрены два формата участия в программе:
  • Курс повышения квалификации, включающий мастер-класс с вами или вашим учеником – 5000 рублей.


По итогам прохождения полного 24-часового мастер-класса участнику выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца по программе «Саксофон в современной музыке».
  • Мастер-класс – 2500 рублей


По итогам посещения одного мастер-класса слушателю выдается сертификат установленного образца. Узнать подробности можно по ссылке https://www.method.place/saxophone

ШКОЛА МЕТОД.
+7 (495) 105 96 91
проспект Мира, д. 20, корп. 1, Москва 129 090

проект
Дирекции образовательных программ
в сфере культуры и искусства
/ Департамент культуры г. Москвы


страна
Россия
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