Школа МЕТОД: вокал и саксофон

Школа МЕТОД. приглашает 14 – 21 июня 2018 года на курс "Современные вокальные практики".
Популярная музыка, включающая в себя целый спектр жанров – джаз, соул, блюз, рок-н-ролл – с начала прошлого века постепенно становилась самым популярным видом исполнительского искусства. Вместе с этим менялись и подходы к преподаванию вокальных техник.
Сейчас разобраться в методиках передачи знаний и стилистических особенностях разных жанров не просто. Поэтому задача нашего интенсива – с помощью профессионалов, выступающих певцов и опытных педагогов, участников шоу «Голос» изучить нюансы и структурировать знания.
Формат интенсива предполагает полную включенность в занятия. Материал подается смешанно – теория и практика дополняют друг друга, педагогические подходы и живой опыт исполнения образуют целостный курс, актуальный как и для преподавателей эстрадно-джазового вокала, так для профессионалов всех уровней, участников конкурсов и вокальных шоу, музыкантов и начинающих продюсеров.
Преподаватели: Алина Ростоцкая — певица, педагог, лидер музыкального проекта Jazzmobile, лауреат международных конкурсов, участница проекта «Большой джаз». Мариам Мерабова — певица, вокалистка джазовой группы MIRAIF, участница шоу «Голос-3», преподаватель вокала в «Школе профессионального творческого развития» Аллы Пугачевой. Ольгая Олейникова — автор песен, создатель и руководитель вокальной школы-студии Sunny Side Singers, участница шоу «Голос-3». Нани Ева (Алина Наниева) — джазовая певица, автор-исполнитель, участница проектов шоу «Голос-2», «Главная сцена-2».
По итогам прохождения курса слушателю выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Школа МЕТОД. приглашает 8 – 10 июня 2018 года на курс "Саксофон contemporary". Трехдневный интенсив в формате мастер-классов с приглашенным преподавателем Евгением Новиковым (Россия-Голландия-Франция).
Евгений Новиков – ведущий саксофонист молодого поколения, выпускник Амстердамской консерватории (с отличием), Парижской Национальной Консерватории музыки и танца, ученик Николя Проста, Винсента Давида и Арно Борнкампа, лауреат престижных международных конкурсов: пятого международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса (Динант, Бельгия, 2010) и Международного конкурса саксофонистов (Дрё, Франция, 2012), победитель II Всероссийского Музыкального Конкурса (2016).
Предусмотрены два формата участия в программе:
Курс повышения квалификации, включающий мастер-класс с вами или вашим учеником – 5000 рублей.
По итогам прохождения полного 24-часового мастер-класса участнику выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца по программе «Саксофон в современной музыке».