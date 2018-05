на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Впервые в России: Roy Ayers и Larry Heard (27 июля, Санкт-Петербург)







Главным пунктом расписания первого дня, впрочем, как и всего фестиваля, станут дебютные российские шоу двух легенд мирового масштаба в рамках открывающего концерта Present Perfect в Порту «Севкабель». Впервые в России живьем выступят культовые герои мировой музыкальной истории Рой Айерс и Ларри Хёрд.



Постоянно расширяя свои музыкальные границы, команда Roots United (организаторы Present Perfect) вносит значимый вклад в развитие интеллектуально-музыкальной ниши в современной культуре страны. Открывающий концерт PPF станет масштабным экскурсом в историю, где в качестве преподавателей выступят герои, навсегда вписавшие свои имена в летопись величайших музыкальных достижений.



Впервые Россию посетит Рой Айерс – ключевая фигура эйсид джаза и “крестный отец нео-соула”. Благодаря ему мир получил 40 альбомов и по меньшей мере 10 революционных композиций, мелодии и ритмы которых вы узнаете с первых секунд. Рой является самым семплируемым музыкантом в хип-хопе, его работы использовали Канье Уэст, Tyler, the Creator и многие другие. Один только гимн жизни под солнцем “Everybody Loves the Sunshine” засэмплировали как минимум в 120 треках. Рой Айерс оказал влияние на несколько поколений музыкантов, а многие с гордостью называют себя поклонниками его творчества: от соул-императрицы Эрики Баду до поп-феномена Фарелла Уильямса.



Музыку Роя можно описать не иначе как “feel good”. По словам музыканта, делиться внутренней страстью и накопленным в душе светом со слушателями – это работа всей его жизни. На протяжении почти 60-летней карьеры Айерс не боится экспериментировать со звучанием и постоянно находится в поисках чего-то нового. Начав с джаза на дебютнике “West Coast Vibes”, в 70-х Рой перекочевал к сияющему джаз-фанку и соулу, потом заигрывал с диско и афробитом, чтобы снова вернуться к истокам на последней полноформатной пластинке “King Of The Vibes”.



Ларри Хёрд, он же Mr. Fingers — культовая фигура на хаус-сцене: он не только стоял у истоков чикагского хауса, но и в целом внёс неоценимый вклад в эволюцию танцевальной музыки. Лари Хёрду интересно, что люди чувствуют, нежели как они танцуют, поэтому он привнес в хаус трогательные клавишные и глубину, сгладив резкие переходы и раскрасив скупые драм-машины. Благодаря этому на свет появился новый жанр, который теперь называется «deep house».



Свой псевдоним Ларри получил от братьев, которые восхищались его виртуозной игрой на гитаре и синтезаторе, поэтому называли музыканта «Loose Fingers» — «неукротимые пальцы». В мастерстве игры музыканта вы сможете убедиться сами, поскольку на открытии PPF Ларри выступит живьем вместе с еще одной знаковой фигурой – вокалистом Чадом Уайтом. Вместе они записали несколько громких релизов в рамках проекта Larry Heard Presents Mr. White, в том числе важнейший эйсид-трек «Sun Can’t Compare».



В середине апреля Mr. Fingers выпустил новый альбом Cerebral Hemispheres, ставший первым полноформатным релизом музыканта за четверть века. Как и прежде мечтательные синты, размеренный грув дип-хауса, очаровательные живые



инструменты звучат как современная классика и отправляют слушателя в состояние эйфории. Всё, что вы так любите в танцевальной музыке, появилось благодаря Ларри Хёрду. Вот уже более 40 лет он является чуть ли не главным спасителем для всех, кто ценит в музыке в первую очередь теплоту и чувственность. Именно поэтому музыкант на своих столь редких выступлениях стабильно собирает тысячи фанатов, готовых преодолеть огромные расстояния, чтобы увидеть легенду в деле.



Локальную поддержку легендам обеспечит один из наших талантливых соотечественников со специальной live-программой. Если позволит погода, мероприятие переместится на живописную набережную Порта «Севкабель» - звезд такой величины не утаить под крышей.



Предварительная стоимость билетов на открывающий концерт в рамках фестиваля Present Perfect – 2000 рублей. Подробности:



В 2018 расписание фестиваля Present Perfect снова предстанет в виде насыщенного уикенда с серией разнообразных активаций: вечеринки, концерты, образовательные сессии и главное 20-часовое музыкальное событие, где выступит интернациональный состав артистов, определивших этот год.



Среди артистов основной программы Present Perfect Festival (28 июля): Nina Kraviz (RU), Ellen Allien (DE), Hessle Audio: Ben UFO + Pearson Sound + Pangaea (UK), Blawan (UK), Lena Willikens (DE), Ron Morelli (US), Broken English Club – live (UK) и многие другие.



Команда организаторов фестиваля Present Perfect – музыкальная формация Roots United и 2A Production, за плечами которых уже три успешно проведенных фестиваля Present Perfect, регулярные вечеринки в петербургских и московских клубах, масштабные события Elements в Газгольдере на Обводном канале, серия вечеринок OFF в Центре дизайна Artplay и Порту «Севкабель», фестивали «РезультАрт» в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.



