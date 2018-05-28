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Игорь Бутман и Fantine выступят в Сколково

28.05.2018


Игорь Бутман и Fantine выступят в Сколково
25 августа в Инновационном центре «Сколково» в третий раз пройдет фестиваль Skolkovo Jazz Science. Бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этот раз представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Fantine.

В этом году организаторы фестиваля продолжат знакомить зрителей с многообразием джазовых форм, стилей и направлений. На двух сценах SkolkovoJazzScience 2018,наряду с признанными мэтрами академического джаза, пройдут выступления и молодых, подающих надежды, исполнителей. Таких, как обладательница титула «Молодая надежда джаза»,участница проекта "Голос" Тина Кузнецова.

Помимо насыщенной джазовой, гостей «Сколково» также ждет и содержательная научная программа, в рамках которой можно будет познакомиться с новыми работами признанных научно-творческих объединений и молодых, перспективных science-художников. В сотрудничестве с фестивалем науки «WOW!HOW?» на площадке будут созданы интерактивные зоны и объекты в тематике Art&Science, для детей откроются специальные лаборатории, а спикеры лектория расскажут о настоящем и будущем различных областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий.

На Главной и Экспериментальной сценах фестиваля продолжат дискутировать признанные деятели науки и искусства, а в непосредственной близости развернутсяКнижная ярмарка, специализирующаяся на литературе музыкальной тематики, и VinylMarket, где посетители смогут купить или обменять редкие пластинки.

Весь день на площадке будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.

Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково»: «SkolkovoJazzScience занял свое место на культурной карте страны. Это не значит, что мы успокоились, это значит, что фестиваль развивается. В этом году мы придумали много нового: от создания необычных Art&Science объектов до нового фудкорта. И, конечно же, музыкальная программа порадует самых преданных ценителей джаза».


страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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