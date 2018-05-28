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странаБеларусь
музыкальный стильавангард
"Вселение" в Лиде
28.05.2018
- 07 '18... после перебазирования на берег озера и своего переформатирования в "центре современного искусства" GA11ERY готовится Авангардный Музыкально-Художественный Проект "ВСЕЛЕНИЕ" — Перформанс-презентация!
Для тех, кто ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД своё искусство покажут:
- представители лидского художественного авангарда — творческое объединение "ТРИ + АРТ": АЛЕКСАНДР ВАРАКСА, ИГОРЬ КУДИ, ПАВЕЛ КАЗАК, а также СЕРГЕЙ РУСАК...
- представители авангардного направления белорусской музыки — легендарные имена и мастера интуитивной импровизации из Минска... "КНЯЗЬ МЫШКИН": ЛЕОНИД НАРУШЕВИЧ, BUBEN и РОМАН ЯРОШ; ВИКТОР СЕМАШКО & Co...
+ на балконе с видом на озеро...
Начало движения в 19:00 под DEEP HOUSE от Buben и на протяжении вечера...
Міцкевіча, 31. Л І Д А
Б Е Л А Р У С Ь
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