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странаБеларусь
музыкальный стильавангард
Эксперимент 6.0 в Бар ИЛИ Клуб
28.05.2018
В новом эксперименте прозвучит музыка двух знаковых для Беларуси фигур в стиле интуитивной импровизации - Алексея Варсобы и Леонида Нарушквича. Причем это будет действительно эксперимент - музыканты не будут совместно репетировать - они просто приняли решение вместе сыграть. Вы сможете услышать, как будут пересекаться их внутренние миры, и, возможно, мы окажемся в начале чего-то нового.
Во втором отделении вы услышите новый гитарно-электронный проект от Влада Линкевича (ex TonqiXod) и Эрика Орлова-Шимкуса - новые идеи, новое звучание, новые возможности!
8.06/19:00
Бар ИЛИ Клуб
п-т Независимости, 131/1
Вход свободный Минск, Беларусь 8 июня в 19:00
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