SOUND & FURY в России

Sound & Fury – легендарная сборная команда финского нового джаза. Через десять лет после смерти основателя сборной барабанщика Эдварда Весала бессменный фронтмен Sound & Fury Йорма Тапио, игравший в ансамбле на протяжении всего времени его существования, воссоздал коллектив для исполнения и записи музыки Весала, в том числе ранее не публиковавшейся. Во время выступлений музыканты группы также добавляют собственные структуры и импровизации.
В 2013 году вышел альбом “Pulsacion”, а в мае 2018 – “Thundering of Dawn”, на котором, помимо музыки Весала, можно услышать два произведения Иро Хаарла, а также композицию Йормы Тапио.
Композитор, барабанщик и перкуссионист Эдвард Весала (1945-1999) был музыкантом, который смело следовал собственному пути. Он успел выпустить около двадцати собственных пластинок и примерно столько же – с его участием. Наследие, которое он после себя оставил, – это с десяток готовых альбомов, множество записей и композиций. Помимо джаза он играл соул, рок, фольклор, музыку для детей и для театра.
В 1970-х Весала руководил собственными джазовыми ансамблями, играл с Томашем Станько и Томашем Шукальским, с Toto Blanke's Electric Circus, записывался с Яном Гарбареком.
Один из его наиболее важных ансамблей – Sound & Fury – родился из мастер-классов, которые он проводил в 1980-х. На протяжении лет существования группы в ней играли многие из ведущих импровизаторов Финляндии, от Пепы Пяйвинена до Рауля Бьоркенхайма. Создателем самобытного, оригинального звучания группы можно считать супругу Весала – пианистку и арфистку Иро Хаарла, автора аранжировок для мелодий Весала.
Sound & Fury выпустили на лейбле ECM четыре альбома, первый из которых – "Lumi" 1986 года – британский журнал Wire включил в десять самых важных записей восьмидесятых годов.
В 2010 году оригинальная духовая секция (Каннисто, Пяйвинен, Рииконен и Тапио) с гитаристом Джими Суменом решили собрать Sound & Fury для концерта памяти его бывшего лидера Эдварда Весала и небольшого тура по Финляндии. К ним присоединились контрабасист Сампо Лассила, игравший в ансамбле в конце 1980-х, гитарист Юлиус Хейккиля, барабанщик Илмари Хейкинхеймо и перкуссионист Ханну Риску. Впоследствии Хейкинхеймо заменил Симо Лайхонен из Black Motor, а трубача Матти Рииконена – Антеро Приха, который в 1980-х тоже некоторое время был участником группы.
Они почувствовали невероятную радость, играя вместе, и поняли, что эту музыку очень важно – возможно, сейчас больше, чем когда-либо – оживить и показать миру. Она позволяет исполнителю полностью выразить себя таким, какой он есть сейчас, со всеми сознательными и бессознательными эмоциями, она требует от исполнителя быть здесь и сейчас, в настоящем моменте, и поэтому она современна.
Музыка Весала трансцендирует границы джаза, в равной степени охватывая народную – и классическую традиции, рок – и танго. В её сердце пробуждается красота финской природы, значимые для финской культуры магия и миф. Непостижимым образом музыка Весала достигает кажущегося невозможным соединения сложных структур, мелодии, эмоциональной экспрессии и чистой радости. Она приглашает слушателя в захватывающее звуковое путешествие, совмещая пульсирующие мелодии духовых и перкуссии с экспериментальным гитарным звуком и густыми оркестровыми структурами. Временами жёсткая, временами мучительно красивая, она вознаградит открытого, широко мыслящего и непредубеждённого слушателя.
Йорма Тапио приезжал в Россию со своей группой Kaski ещё в 2003 году (этот его ансамбль выступал здесь три года назад, тогда в Kaski были уже Симо Лайхонен и Вилле Раухала – ритм-секция Black Motor), а последний раз Тапио гастролировал у нас прошлой осенью сразу с двумя проектами: это были дуэт с Янне Туоми, который в июньском туре будет играть на перкуссии, и фольклорный ансамбль Lekkujad с тем же Туоми и Юлиусом Хейккиля, гитаристом возрождённого и обновлённого Sound & Fury. Симо Лайхонена слушатели помнят по концертам с Микко Иннаненом и c его основной группой Black Motor.
В Санкт-Петербурге концерт пройдёт 14 июня в клубе МОД.
Стоимость билетов в предварительной продаже – 900 руб., в день концерта – 1200 руб.