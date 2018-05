рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

видео SOUND & FURY в России







Sound & Fury – легендарная сборная команда финского нового джаза. Через десять лет после смерти основателя сборной барабанщика Эдварда Весала бессменный фронтмен Sound & Fury Йорма Тапио, игравший в ансамбле на протяжении всего времени его существования, воссоздал коллектив для исполнения и записи музыки Весала, в том числе ранее не публиковавшейся. Во время выступлений музыканты группы также добавляют собственные структуры и импровизации.



В 2013 году вышел альбом “Pulsacion”, а в мае 2018 – “Thundering of Dawn”, на котором, помимо музыки Весала, можно услышать два произведения Иро Хаарла, а также композицию Йормы Тапио.



В 2013 году вышел альбом “Pulsacion”, а в мае 2018 – “Thundering of Dawn”, на котором, помимо музыки Весала, можно услышать два произведения Иро Хаарла, а также композицию Йормы Тапио.



Композитор, барабанщик и перкуссионист Эдвард Весала (1945-1999) был музыкантом, который смело следовал собственному пути. Он успел выпустить около двадцати собственных пластинок и примерно столько же – с его участием. Наследие, которое он после себя оставил, – это с десяток готовых альбомов, множество записей и композиций. Помимо джаза он играл соул, рок, фольклор, музыку для детей и для театра.



В 1970-х Весала руководил собственными джазовыми ансамблями, играл с Томашем Станько и Томашем Шукальским, с Toto Blanke's Electric Circus, записывался с Яном Гарбареком.



Один из его наиболее важных ансамблей – Sound & Fury – родился из мастер-классов, которые он проводил в 1980-х. На протяжении лет существования группы в ней играли многие из ведущих импровизаторов Финляндии, от Пепы Пяйвинена до Рауля Бьоркенхайма. Создателем самобытного, оригинального звучания группы можно считать супругу Весала – пианистку и арфистку Иро Хаарла, автора аранжировок для мелодий Весала.



Sound & Fury выпустили на лейбле ECM четыре альбома, первый из которых – "Lumi" 1986 года – британский журнал Wire включил в десять самых важных записей восьмидесятых годов.



Композитор, барабанщик и перкуссионист Эдвард Весала (1945-1999) был музыкантом, который смело следовал собственному пути. Он успел выпустить около двадцати собственных пластинок и примерно столько же – с его участием. Наследие, которое он после себя оставил, – это с десяток готовых альбомов, множество записей и композиций. Помимо джаза он играл соул, рок, фольклор, музыку для детей и для театра.В 1970-х Весала руководил собственными джазовыми ансамблями, играл с Томашем Станько и Томашем Шукальским, с Toto Blanke's Electric Circus, записывался с Яном Гарбареком.Один из его наиболее важных ансамблей – Sound & Fury – родился из мастер-классов, которые он проводил в 1980-х. На протяжении лет существования группы в ней играли многие из ведущих импровизаторов Финляндии, от Пепы Пяйвинена до Рауля Бьоркенхайма. Создателем самобытного, оригинального звучания группы можно считать супругу Весала – пианистку и арфистку Иро Хаарла, автора аранжировок для мелодий Весала.Sound & Fury выпустили на лейбле ECM четыре альбома, первый из которых – "Lumi" 1986 года – британский журнал Wire включил в десять самых важных записей восьмидесятых годов.



В 2010 году оригинальная духовая секция (Каннисто, Пяйвинен, Рииконен и Тапио) с гитаристом Джими Суменом решили собрать Sound & Fury для концерта памяти его бывшего лидера Эдварда Весала и небольшого тура по Финляндии. К ним присоединились контрабасист Сампо Лассила, игравший в ансамбле в конце 1980-х, гитарист Юлиус Хейккиля, барабанщик Илмари Хейкинхеймо и перкуссионист Ханну Риску. Впоследствии Хейкинхеймо заменил Симо Лайхонен из Black Motor, а трубача Матти Рииконена – Антеро Приха, который в 1980-х тоже некоторое время был участником группы.



Они почувствовали невероятную радость, играя вместе, и поняли, что эту музыку очень важно – возможно, сейчас больше, чем когда-либо – оживить и показать миру. Она позволяет исполнителю полностью выразить себя таким, какой он есть сейчас, со всеми сознательными и бессознательными эмоциями, она требует от исполнителя быть здесь и сейчас, в настоящем моменте, и поэтому она современна.



Музыка Весала трансцендирует границы джаза, в равной степени охватывая народную – и классическую традиции, рок – и танго. В её сердце пробуждается красота финской природы, значимые для финской культуры магия и миф. Непостижимым образом музыка Весала достигает кажущегося невозможным соединения сложных структур, мелодии, эмоциональной экспрессии и чистой радости. Она приглашает слушателя в захватывающее звуковое путешествие, совмещая пульсирующие мелодии духовых и перкуссии с экспериментальным гитарным звуком и густыми оркестровыми структурами. Временами жёсткая, временами мучительно красивая, она вознаградит открытого, широко мыслящего и непредубеждённого слушателя.



В 2010 году оригинальная духовая секция (Каннисто, Пяйвинен, Рииконен и Тапио) с гитаристом Джими Суменом решили собрать Sound & Fury для концерта памяти его бывшего лидера Эдварда Весала и небольшого тура по Финляндии. К ним присоединились контрабасист Сампо Лассила, игравший в ансамбле в конце 1980-х, гитарист Юлиус Хейккиля, барабанщик Илмари Хейкинхеймо и перкуссионист Ханну Риску. Впоследствии Хейкинхеймо заменил Симо Лайхонен из Black Motor, а трубача Матти Рииконена – Антеро Приха, который в 1980-х тоже некоторое время был участником группы.Они почувствовали невероятную радость, играя вместе, и поняли, что эту музыку очень важно – возможно, сейчас больше, чем когда-либо – оживить и показать миру. Она позволяет исполнителю полностью выразить себя таким, какой он есть сейчас, со всеми сознательными и бессознательными эмоциями, она требует от исполнителя быть здесь и сейчас, в настоящем моменте, и поэтому она современна.Музыка Весала трансцендирует границы джаза, в равной степени охватывая народную – и классическую традиции, рок – и танго. В её сердце пробуждается красота финской природы, значимые для финской культуры магия и миф. Непостижимым образом музыка Весала достигает кажущегося невозможным соединения сложных структур, мелодии, эмоциональной экспрессии и чистой радости. Она приглашает слушателя в захватывающее звуковое путешествие, совмещая пульсирующие мелодии духовых и перкуссии с экспериментальным гитарным звуком и густыми оркестровыми структурами. Временами жёсткая, временами мучительно красивая, она вознаградит открытого, широко мыслящего и непредубеждённого слушателя.



Йорма Тапио приезжал в Россию со своей группой Kaski ещё в 2003 году (этот его ансамбль выступал здесь три года назад, тогда в Kaski были уже Симо Лайхонен и Вилле Раухала – ритм-секция Black Motor), а последний раз Тапио гастролировал у нас прошлой осенью сразу с двумя проектами: это были дуэт с Янне Туоми, который в июньском туре будет играть на перкуссии, и фольклорный ансамбль Lekkujad с тем же Туоми и Юлиусом Хейккиля, гитаристом возрождённого и обновлённого Sound & Fury. Симо Лайхонена слушатели помнят по концертам с Микко Иннаненом и c его основной группой Black Motor.



В Санкт-Петербурге концерт пройдёт 14 июня в клубе МОД.



Стоимость билетов в предварительной продаже – 900 руб., в день концерта – 1200 руб.



http://dom.com.ru/events/4117/ https://modclub.info/events/sound-fury-fi/



Событие на Facebook:



Событие на Facebook (Санкт-Петербург):



Событие в контакте:



15 июня 2018, Культурный Центр ДОМ, начало в 20:00



Пепа Пяйвинен / Pepa Päivinen – сопрано-саксофон, тенор-саксофон, баритон-саксофон, флейта



Йорма Тапио / Jorma Tapio – альт-саксофон, бас-кларнет, флейта, бас-флейта



Тане Каннисто / Tane Kannisto – тенор-саксофон, бассетгорн, флейта



Антеро Приха / Antero Priha – труба



Юлиус Хейккиля / Julius Heikkilä – гитара



Сампо Лассила / Sampo Lassila – контрабас



Янне Туоми / Janne Tuomi – перкуссия



Симо Лайхонен / Simo Laihonen – ударные



Александр Пантюшков Йорма Тапио приезжал в Россию со своей группой Kaski ещё в 2003 году (этот его ансамбль выступал здесь три года назад, тогда в Kaski были уже Симо Лайхонен и Вилле Раухала – ритм-секция Black Motor), а последний раз Тапио гастролировал у нас прошлой осенью сразу с двумя проектами: это были дуэт с Янне Туоми, который в июньском туре будет играть на перкуссии, и фольклорный ансамбль Lekkujad с тем же Туоми и Юлиусом Хейккиля, гитаристом возрождённого и обновлённого Sound & Fury. Симо Лайхонена слушатели помнят по концертам с Микко Иннаненом и c его основной группой Black Motor.В Санкт-Петербурге концерт пройдёт 14 июня в клубе МОД.Стоимость билетов в предварительной продаже – 900 руб., в день концерта – 1200 руб.Событие на Facebook: https://www.facebook.com/events/172330100151560/ Событие на Facebook (Санкт-Петербург): https://www.facebook.com/events/1800323646693368/ Событие в контакте: https://vk.com/event166212699 Событие в контакте (Санкт-Петербург): https://vk.com/soundandf 15 июня 2018, Культурный Центр ДОМ, начало в 20:00Пепа Пяйвинен / Pepa Päivinen – сопрано-саксофон, тенор-саксофон, баритон-саксофон, флейтаЙорма Тапио / Jorma Tapio – альт-саксофон, бас-кларнет, флейта, бас-флейтаТане Каннисто / Tane Kannisto – тенор-саксофон, бассетгорн, флейтаАнтеро Приха / Antero Priha – трубаЮлиус Хейккиля / Julius Heikkilä – гитараСампо Лассила / Sampo Lassila – контрабасЯнне Туоми / Janne Tuomi – перкуссияСимо Лайхонен / Simo Laihonen – ударные



страна

Россия, Финляндия

музыкальный стиль

авангард Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 16.05.2018 Mama"s Bad Boys возвращаются в Россию

25.04.2018 Испанский кантаор Alberto Funes споет фламенко в Москве

07.04.2018 Гастроли Калила Уилсона в России

26.12.2017 20 лет группе Spoonful

28.11.2017 Новый тур по России Андреа Манзони и Андреа Беккаро

20.10.2017 Ноябрьский тур по России Accordi Disaccordi