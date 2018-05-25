Real Jam в проекте Jazz in Motion

Real JAM — это уникальный музыкальный проект, культивирующий ретро-стиль. Три вокалистки и пять инструменталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон и клавиши) возрождают традиции старого американского джаза и переносят слушателя в первую половину прошлого века.
В репертуаре группы — песни, которые вошли в «золотой» фонд всемирной музыкальной истории. В свое время их исполняли Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, сестры Эндрюс, Мэрилин Монро, а сегодня они звучат в интересных авторских аранжировках и не теряют актуальности.
Одновременно с этим группа не боится экспериментировать и в обратном направлении: песни из хит-парадов последнего десятилетия в свинговой стилизации и в трехголосном звучании сияют джазовым лоском и приводят публику в невероятный восторг.
Значительное место в репертуаре Real JAM занимает джайв, буги-вуги и рок-н-ролл: это определенно придется по вкусу тем, кто любит зажигательные танцы.