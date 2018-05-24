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странаБеларусь
музыкальный стилькроссовер
.К в Музее Азгура
24.05.2018
.K – музыкальная группа из Гродно. По направлению близкая к acoustic rock’у, осовремененному psychedelic folk’у, с примесью гранжа.
Особенностью коллектива является нестандартное сочетание инструментов (примоченная акустик-гитара + барабаны), а также обработка вокала в режиме real time, что позволяет использовать его как дополнительный духовой инструмент.
На счету .К – три студийных альбома и три клипа.
Музыка .K родилась в бассейне Нёмана и стремится выразить дух этого региона.
Музей-мастерская З.И. Азгура
Минск, ул. Азгура, 8
26 мая в 20:00
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