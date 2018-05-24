.К в Музее Азгура

.K – музыкальная группа из Гродно. По направлению близкая к acoustic rock’у, осовремененному psychedelic folk’у, с примесью гранжа.



Особенностью коллектива является нестандартное сочетание инструментов (примоченная акустик-гитара + барабаны), а также обработка вокала в режиме real time, что позволяет использовать его как дополнительный духовой инструмент.



На счету .К – три студийных альбома и три клипа.

Музыка .K родилась в бассейне Нёмана и стремится выразить дух этого региона.



Музей-мастерская З.И. Азгура



Минск, ул. Азгура, 8



26 мая в 20:00