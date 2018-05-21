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В ММДК выступят «критики сознательного маразма» - ВИА «Клейзавод»

21.05.2018


В ММДК выступят «критики сознательного маразма» - ВИА «Клейзавод»
27 мая в музыкальном магазине «Дом Культуры» (ММДК) состоится последний весенний «культурник» 2018 года, где ВИА «Клейзавод» презентует свой свежеизданный CD «Майонез».

ВИА «Клейзавод» - московский экзистенциальный коллектив, образовавшийся в конце прошлого года благодаря знакомству Дмитрия Беспалова и Андрея «Крыса» Мельникова. Оба фронтмена изначально имели тягу к необычному юмору и перформансу, вдохновляясь творчеством Сергея Курёхина, The Residents, групп «Звуки Му» и НОМ, благодаря чему легко нашли общий язык. Песни группы это манифесты, суть которых, по утверждению участников, - «критика сознательного маразма, отражение экзистенциальных ужасов бытия и постулирование утрачиваемых ценностей».

К апрелю нынешнего года была завершена работа над альбомом «Майонез», материал которого и будет представлен на «культурнике».

Вход СВОБОДНЫЙ

Начало: 17.00

Адрес: Москва, Кутузовский проезд, 4, м.Парк Победы, Кутузовская

страна
Россия
музыкальный стиль
авангард
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