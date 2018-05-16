Mama"s Bad Boys возвращаются в Россию

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Mama"s Bad Boys возвращаются в Россию

16.05.2018


Mama s Bad Boys возвращаются в Россию
Блюзовые гиганты Ламар 'Кинг Би' Чейс и Отис Рахим Хорнсби из американская блюзовой группы Mama"s Bad Boys возвращаются в Россию после пятилетнего перерыва!

Расписание концертов:
19.05 Москва — JAM Club
https://jamclub.timepad.ru/event/688036/
20.05 Москва — клуб Алексея Козлова
http://kozlovclub.ru/event/mamas-bad-boys-usa-holland/
21.05 Архангельск — драм-театр им. Ломоносова
22.05 Казань — Областная Филармония
23.05 Самара — Областная Филармония
24.05 Тольятти — Филармония
26.05 Санкт-Петербург — Филармония Джазовой Музыки
27.05 Санкт-Петербург — JFC Jazz Club
(http://jfc-club.spb.ru/mamas_bad_boys/)
28.05 Тула — Областная Филармония
29.05 Ярославль — Областная Филармония
30.05 Москва — клуб Союз Композиторов
https://ucclub.ru/event/30-05-2018/20-30/

В нынешнем виду группа существует с 1990 г. а ее бэнд-лидер известный гитарист, вокалист и композитор калифорниец Ламар 'Кинг Би' Чейс (Lamar 'King Bee' Chase) в прошлом более 8 лет играл в группе легендарного Джона Ли Хукера и более 5 лет с таким гигантом блюза как Лоуэлл Фалсон, сотрудничал с музыкантами культовых групп Tower of Power, Sly & the Family Stone, Карлосом Сантаной, а также многими другими.

Не менее легендарная личность бас-гитарист и вокалист Отис Рахим Хорнсби (Otis Rahim Hornesby) долгое время колесил по Соединенным Штатам, гастролируя с такими звёздами, как Филлис Хаймэн, Джимми Рид и великой джазовой певицей Нэнси Уилсон. В 1989 прошлого века Отис перебрался в Голландию, где и познакомился с Ламаром образовав группу Mamas Bad Boys.

В качестве барабанщика горячие американские парни выбрали голландского музыканта с русскими корнями Толика 'Атомика' Cмирнова, который с 1990х годов живет в Голландии. Результатом плодотворного многолетнего сотрудничества и непрекращающихся интенсивных гастролей по всему миру стал собственный исполнительский стиль, самими участниками трио названный не иначе, как "фанки рокин блюз".

Группа несколько раз навещала Россию в 2008, 2010 и 2013 годах. Ламар 'Кинг Би' Чейс признается что соскучился по русской публике и уже полирует гриф своей гитары готовясь к новому турне.

Музыкантов представит джазовый продюсер Виктор Радзиевский.

Виктор Радзиевский-мл.

авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Россия, США
музыкальный стиль
современный блюз
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
07.04.2018Гастроли Калила Уилсона в России
28.11.2017Новый тур по России Андреа Манзони и Андреа Беккаро
20.10.2017Ноябрьский тур по России Accordi Disaccordi
28.08.2017Государственный джаз-оркестр Армении в туре по России
21.08.2017Duo Zikr отпразднует 25-летие концертами в России и Европе
10.07.2017Лучшие Опен-Эйр Джазовые Фестивали России
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com