Mama"s Bad Boys возвращаются в Россию

В нынешнем виду группа существует с 1990 г. а ее бэнд-лидер известный гитарист, вокалист и композитор калифорниец Ламар 'Кинг Би' Чейс (Lamar 'King Bee' Chase) в прошлом более 8 лет играл в группе легендарного Джона Ли Хукера и более 5 лет с таким гигантом блюза как Лоуэлл Фалсон, сотрудничал с музыкантами культовых групп Tower of Power, Sly & the Family Stone, Карлосом Сантаной, а также многими другими.
Не менее легендарная личность бас-гитарист и вокалист Отис Рахим Хорнсби (Otis Rahim Hornesby) долгое время колесил по Соединенным Штатам, гастролируя с такими звёздами, как Филлис Хаймэн, Джимми Рид и великой джазовой певицей Нэнси Уилсон. В 1989 прошлого века Отис перебрался в Голландию, где и познакомился с Ламаром образовав группу Mamas Bad Boys.
В качестве барабанщика горячие американские парни выбрали голландского музыканта с русскими корнями Толика 'Атомика' Cмирнова, который с 1990х годов живет в Голландии. Результатом плодотворного многолетнего сотрудничества и непрекращающихся интенсивных гастролей по всему миру стал собственный исполнительский стиль, самими участниками трио названный не иначе, как "фанки рокин блюз".
Группа несколько раз навещала Россию в 2008, 2010 и 2013 годах. Ламар 'Кинг Би' Чейс признается что соскучился по русской публике и уже полирует гриф своей гитары готовясь к новому турне.
Музыкантов представит джазовый продюсер Виктор Радзиевский.