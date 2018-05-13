Умер Михаил Альперин



Печальная весть пришла из Осло: здесь 11 мая после долгой и тяжелой броьбы с онкологическим заболеванием в возрасте всего лишь 62 лет умер великолепный джазовый пианист с потрясающей энергетикой Михаил Альперин. С 1991 года Михаил жил в Норвегии и преподавал в Музыкальной академии Осло джаз, он же и создал здесь кафедру джаза.



А родился Альперин в Каменец-Подольске 7 ноября 1956 года. Здесь он окончил музыкальную школу, а потом продолжил обучение в Хмельницком, а затем в Бельцах, где и окончил в 1976 году музыкальное училище по классу фортепьяно. На этом формальное образование было закончено, а вся его дальнейшая блестящая карьера – плод выдающегося таланта и огромной работоспособности. Сначала Альперин играл в аккомпанирующем молдавской эстрадной певице Марии Кодряну ансамбле «Букурия», но уже с 1980 года свежо и непривычно зазвучал этно-джаз первого в Молдове джазового ансамбля «Кварта», основанный Симоном Ширманом, в котором важнейшей фигурой стал Альперин. В 1983-84 годах он работал в известном ансамбле Алексея Козлова «Арсенал», потом играл дуэтом с Ширманом, а в начале 90-х стал участником яркого новоджазового коллектива Moscow Art Trio вместе с валторнистом Аркадием Шилклопером и вокалистом и исполнителем на русских народных инструментах Сергеем Старостиным.



Лучшие диски Альперина, на мой взгляд, записаны именно в этом составе. А вообще у него много интереснейших альбомов, в том числе на таких лейблах, как ЕСМ и Leo Records. Альперин выступал на многих джазовых фестивалях в разных странах, в советские годы приезжал и в Минск на фестиваль джазовых пианистов, бывал на сцене минской филармонии и в постсовесткие годы. Многим настоящим любителям джаза будет не хватать этого замечательного мастера.



Леонид АУСКЕРН



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Молдова, Норвегия, Россия Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 08.05.2018 Умер Жерар Урбетт

29.01.2018 «Странствующий контрабас» Михаил Дзюдзе

21.12.2017 Умер Кевин Мэхогэни

15.11.2017 «Сямашка ды Кумпанія» издали в Бельгии мультифункциональный саундтрек

13.11.2017 Первый канал покажет документальный фильм о Дженис Джоплин

28.05.2017 Умер Грег Оллмэн

