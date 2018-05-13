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Умер Михаил Альперин

13.05.2018


Умер Михаил Альперин
Печальная весть пришла из Осло: здесь 11 мая после долгой и тяжелой броьбы с онкологическим заболеванием в возрасте всего лишь 62 лет умер великолепный джазовый пианист с потрясающей энергетикой Михаил Альперин. С 1991 года Михаил жил в Норвегии и преподавал в Музыкальной академии Осло джаз, он же и создал здесь кафедру джаза.

А родился Альперин в Каменец-Подольске 7 ноября 1956 года. Здесь он окончил музыкальную школу, а потом продолжил обучение в Хмельницком, а затем в Бельцах, где и окончил в 1976 году музыкальное училище по классу фортепьяно. На этом формальное образование было закончено, а вся его дальнейшая блестящая карьера – плод выдающегося таланта и огромной работоспособности. Сначала Альперин играл в аккомпанирующем молдавской эстрадной певице Марии Кодряну ансамбле «Букурия», но уже с 1980 года свежо и непривычно зазвучал этно-джаз первого в Молдове джазового ансамбля «Кварта», основанный Симоном Ширманом, в котором важнейшей фигурой стал Альперин. В 1983-84 годах он работал в известном ансамбле Алексея Козлова «Арсенал», потом играл дуэтом с Ширманом, а в начале 90-х стал участником яркого новоджазового коллектива Moscow Art Trio вместе с валторнистом Аркадием Шилклопером и вокалистом и исполнителем на русских народных инструментах Сергеем Старостиным.

Лучшие диски Альперина, на мой взгляд, записаны именно в этом составе. А вообще у него много интереснейших альбомов, в том числе на таких лейблах, как ЕСМ и Leo Records. Альперин выступал на многих джазовых фестивалях в разных странах, в советские годы приезжал и в Минск на фестиваль джазовых пианистов, бывал на сцене минской филармонии и в постсовесткие годы. Многим настоящим любителям джаза будет не хватать этого замечательного мастера.

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Молдова, Норвегия, Россия
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