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Viljandi Folk 2018

10.05.2018


Viljandi Folk 2018
Очередной, уже 26-й фестиваль фолк-музыки, который стартует в конце июля в эстонском городе Вильянди, пройдет под девизом «Sajaga!», что можно перевести на русский как «Вместе с веком!» Дело в том, что в этом году Эстонская Республика отмечает столетний юбилей своей государственной независимости.

Но это совсем не означает, что на фестивале выступят только умудренные жизненным опытом музыканты. Напротив, предпочтение отдается молодым талантливым исполнителям. Специально для них впервые будет проведен музыкальный конкурс. Может, в этом году на Вильяндиском фестивале будет звучать чуть больше, чем обычно эстонской фолк-музыки. Но, естественно, и зарубежные молодые фолк-музыканты приедут из разных уголков мира, в том числе и таких экзотических для Балтии, как Аляска, Нигер, Мавритания, Сенегал, Южная Корея, Афганистан.

Победителем конкурса на логотип фестиваля стал эстонский дизайнер Кристьян Крисфельд, чья графическая работа была признана лучшей среди 52, предложенных на суд взыскательного жюри. По мнению членов жюри, именно логотип, представленный Крисфельдом, наиболее выразительно отражает пульсирующую энергию молодости, которая и в сто лет не ослабевает.

Олег Самородний

авторы
Олег САМОРОДНИЙ
страна
Эстония
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