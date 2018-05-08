Умер Жерар Урбетт

4 мая 2018 года в возрасте 64 лет умер известный французский композитор, скрипач и экспериментатор в сфере электроакустических звучаний Жерар Урбетт (Gérard Hourbette). В 1971 году Урбетт совместно с бас-гитаристом Тьерри Забойцевым присоединился к основанной гитаристом Рокки Фернандесом в 1969 году группе Art Zoyd, ставшей ярким образчиком сочетания прог-рока, авангардной электронной и современной академической музыки в своих лучших альбомах - Berlin, Phase IV, Le Mariage du Ciel et del'Enfer и Symphonie pour le Jour où brûleront les Cités. До последних дней Жерар Урбетт был директором этого коллектива, состав которого позже часто менялся.



Музыкальные вкусы самого Урбетта сформировались под влиянием таких композиторов, как Яннис Ксенакис, КарлХайнц Штокгаузен и Лючиано Берио. Он много сделал в технике сэмплирования, использования природных и индустриальных звучаний в музыке Art Zoyd. Урбетт в последние годы много работал над музыкой для кино и театральных постановок. Он был также ярким писателем и поэтом.



Леонид АУСКЕРН

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