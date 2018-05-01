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Круиз от Blue Note

01.05.2018


Круиз от Blue Note
Blue Note At Sea 2019 – так будет называться круих, организуемый совместно Entertainment Cruise Productions, Blue Note Jazz Clubs и Blue Note Records с 26 января по 2 февраля будущего года. По своему размаху этот круиз можно сравнить с крупным джазовым фестивалем: предусмотрены концерты более тридцати джазовых музыкантов – и звезд современного джаза, и тех, кто обещает превратиться в них завтра. Уже известно, что среди участников будут Jazz at Lincoln Center Orchestra с Уинтоном Марсалисом. Сесиль МакЛорин Сальвант, Курт Эллинг, Дэвид Сэнборн, Теренс Бланчард, Крисчен Скотт, Джейсон Моран, Эрик Мариенталь, Уиклиф Гордон, Никки Харрис, Джастин Тайсон, Логан Ричардсон, Маркус Миллер, Роберт Гласпер и другие. Роль лидера хоум бэнда возьмет на себя Сэнборн, а в его состав войдут Джеффри Кизер (фортепьяно), Бен Уильямс (контрабас), Билли Килсон (ударные) и Уиклиф Гордон (тромбон).

Огромное круизное судно Celebrity Infinity возьмет старт из Форт Лодердейла с заходом на Багамские острова, в Мексику, Белиз и, наконец, Ки Уэст. Стоимость круиза на одного человека составляет от 2400 долларов и включает посещение всех концертов, питание и другие бонусы. Маркус Миллер, один из участников концертной программы круиза, говорит по этому поводу: «Поддерживать наследие Blue Note совместно со всеми этими легендарными и высокоталантливыми музыкантами – заветная мечта любого джазфэна. Тоже касается и музыкантов. Мы будем играть и джэмовать друг с другом в течение недели и встретимся с сотнями настоящих ценителей джаза. Что может быть лучше?»

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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