Джазовые вечера Jazz in Motion в отеле St. Regis - пианист Даниил Крамер



Традиция джазовых вечеров родилась в знаменитом отеле St. Regis New York. Столетняя история отеля насчитывает множество выступлений легенд мирового джаза, таких как Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. Джазовые вечера в отелях St. Regis по всему миру являются площадкой для эксклюзивных джазовых выступлений как знаменитых, так и молодых и талантливых исполнителей популярного американского музыкального жанра.



В Москве эту традицию принимает серия джазовых вечеров “Jazz in Motion в отеле St. Regis” с участием московских джазовых музыкантов.



17 мая 2018 в отеле St. Regis Москва Никольская выступит Даниил Крамер, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера, почетный член Сиднейского Профессионального джазового клуба, талантливый пианист, яркий композитор и уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Сам маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей стране. И в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены.



Его насыщенный гастрольный график полон концертов как в Европе так и по регионам России. Им создан существующий уже многие годы уникальный концертно-гастрольный абонемент "Джазовая музыка в академических залах", с огромным успехом идущий во многих городах России. Его гастрольная деятельность вне России очень интенсивна, и включает в себя как чисто джазовые концерты, так и концерты с зарубежными симфоническими оркестрами, участие в джазовых фестивалях и фестивалях академической музыки, сотрудничество с различными европейскими исполнителями и ансамблями.



Даниил Крамер является заведующим эстрадно-джазовой кафедрой в Институте Современного Искусства в Москве и арт-директором многих российских джазовых фестивалей. Он интенсивно сотрудничает с Международным благотворительным фондом «Новые Имена», работает с талантливыми детьми, занимающимися классической музыкой, развивая в них знание и понимание джаза.



Партнером проекта “Jazz in Motion в отеле St. Regis” выступает продюсерская компания tMotion, которая более 10 лет представляет концерты мировых звезд и лучших российских джазовых музыкантов на престижных площадках Москвы.



Джазовые вечера “Jazz in Motion в отеле St. Regis” открыты для всех желающих и проходят ежемесячно в Лобби Баре Orlov отеля St. Regis Москва Никольская.



