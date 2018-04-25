Испанский кантаор Alberto Funes споет фламенко в Москве



Магия фламенко - страстные ритмы, завораживающие голоса, виртуозное владение музыкальными инструментами.



Испанский гранд Альберто Фунес даст в России лишь два выступления, в Петербурге и Москве. На родине, в Испании, Альберто называют «cantaor», это певец, который своим голосом способен сотворить настоящее чудо – перенести слушателей из любого зала планеты в жаркий и трагичный, таинственный мир андалусийского фламенко.



Уже во второй раз на российской сцене встретятся гранадский кантаор Alberto Funes и московский композитор и гитарист Алексей Стародубцев. Это изысканная авторская музыка и традиционное фламенко в великолепном исполнении. Это возможность наполнить душу атмосферой солнечной Испании, проникнуть в сокровенные тайны самобытной культуры, погрузиться в медитацию и почувствовать дыхание времени. Ощущение праздника захватывает и не покидает публику на протяжении всего концерта.



Свою профессиональную карьеру Альберто Фунес начал сразу после окончания севильской консерватории «Кристобаль де Моралес» по классу «Канте Фламенко». Но известен Альберто ещё и как скрипач! Он заслужил почетный диплом, окончив начальный курс игры на скрипке в консерватории «Виктория Евгения» в Гранаде. Примечательно, что свои первые овации он сорвал именно, как скрипач и певец в спектакле фламенко Эрманаса Ромеро в Фигейра да Фос. Молодой артист произвёл тогда настоящий фурор. Вскоре его талант зажигал сердца зрителей по всему миру. Гастроли в Испании, США, Финляндии, Тайване, Германии. И везде – неизменный успех. Сегодня Альберто Фунес один из наиболее востребованных испанских артистов. Ему всего 35 лет, и он на пике своей артистической формы!



Среди российских звёзд фламенко Альберто Фунес особо отметил молодого гитариста и пианиста Алексея Стародубцева. В 24 года он уже признанный мастер фламенко. Его манера игры весьма лаконична и выразительна. При этом Алексей не просто копирует известных мастеров, а сочиняет собственные произведения, в которых умело сочетает современные гармонии и элементы самых разных музыкальных направлений. Примечательно, что авторскую музыку Алексея Стародубцева высоко оценили именно испанские артисты фламенко. Сегодня, услышать её можно на альбомах «Sueños de Rubí», «Muy flamenco. Muy jazz». Второй альбом – результат плодотворной работы Алексея, испанских музыкантов, а также прекрасного звукорежиссера и басиста Nene Maya. Алексей единственный пианист в России, исполняющий музыку фламенко.



В 2016 году Алексей Стародубцев основал Первый Всероссийский Фестиваль Музыки Фламенко «Flamencura». В этом году уже он прошел уже в третий раз. Alberto Funes выступал на фестивале в 2017 совместно с коллективом «Фламенкура», а также в сопровождении струнного оркестра и джазовых музыкантов.



1 июня 2018



Институт Сервантеса

Испанский Культурный Центр



Москва, Новинский бульвар, 20Ас1-2



MIRANDO EN TUS OJILLOS

Глядя в твои глаза

Канте Фламенко



Alberto Funes / Альберто Фунес,

кантаор (Испания, Гранада)

и

Алексей Стародубцев,

композитор и гитарист



Начало концерта в 19.00



страна

Испания, Россия

музыкальный стиль

фламенко Расскажи друзьям:





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