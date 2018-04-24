Классика энерджи. Разрушая стереотипы

Бессмертные шедевры классической музыки в современном мире! В своем новом проекте Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» разрушает стереотипы и исполняет классические хиты всех времен в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка.



«Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Щелкунчик» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, произведения Баха и Моцарта в новом оригинальном звучании!



Зрителей захватит чудесная атмосфера классической музыки, полнозвучие симфонического оркестра и стихия современных ритмов и стилей!



22 мая 2018



Московский Международный Дом музыки

Светлановский зал



Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, м. Павелецкая

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