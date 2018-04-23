Петр Акимов в ММДК сыграет на виолончели The Doors и Queen
23.04.2018
29 апреля в Музыкальном магазине «Дом Культуры» (ММДК) состоится «культурник» виолончелиста Петра Акимова, известного по сотрудничеству с Ольгой Арефьевой, Юлией Теуниковой, Борисом Гребенщиковым, Псоем Короленко, группами «АукцЫон», «Выход», «Оргия Праведников» и многими другими. Его специальная программа включит в себя хиты из репертуара The Doors, Queen, Eagles, Dschinghis Khan, Джо Дассена, Бритни Спирс и других рок- и поп-звезд.
«В новых аранжировках, с поющей виолончелью Акимова на переднем плане, хорошо знакомые песни позволят слушателю услышать и переосмыслить их по-новому», - обещают организаторы.
Петр Акимов окончил Ленинградскую консерваторию, работал в Санкт-Петербургской филармонии и капелле. Преподает в МГУКИ (Московский государственный университет культуры и искусств) на кафедре звукорежиссуры. Наиболее активно выступает с группой «Ковчег» Ольги Арефьевой, помимо этого является штатным участником группы «КоМПОзит» Юлии Теуниковой.
Вход СВОБОДНЫЙ
Начало: 17.00
Адрес: Москва, Кутузовский проезд, 4, м.Парк Победы, Кутузовская