Петр Акимов в ММДК сыграет на виолончели The Doors и Queen

29 апреля в Музыкальном магазине «Дом Культуры» (ММДК) состоится «культурник» виолончелиста Петра Акимова, известного по сотрудничеству с Ольгой Арефьевой, Юлией Теуниковой, Борисом Гребенщиковым, Псоем Короленко, группами «АукцЫон», «Выход», «Оргия Праведников» и многими другими. Его специальная программа включит в себя хиты из репертуара The Doors, Queen, Eagles, Dschinghis Khan, Джо Дассена, Бритни Спирс и других рок- и поп-звезд.



«В новых аранжировках, с поющей виолончелью Акимова на переднем плане, хорошо знакомые песни позволят слушателю услышать и переосмыслить их по-новому», - обещают организаторы.



Петр Акимов окончил Ленинградскую консерваторию, работал в Санкт-Петербургской филармонии и капелле. Преподает в МГУКИ (Московский государственный университет культуры и искусств) на кафедре звукорежиссуры. Наиболее активно выступает с группой «Ковчег» Ольги Арефьевой, помимо этого является штатным участником группы «КоМПОзит» Юлии Теуниковой.



Вход СВОБОДНЫЙ



Начало: 17.00



Адрес: Москва, Кутузовский проезд, 4, м.Парк Победы, Кутузовская

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