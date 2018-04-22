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JazzWeek: «Вопросы» Курта Эллинга
22.04.2018
JazzWeek опубликовал свой свежий чарт с данными на 23 апреля. Согласно этим данным уже две недели подряд первое место занимает Курт Эллинг со своим новым альбомом The Questions. Не дают покоя его «Вопросы» американским любителям слушать джаз по радио. Что ж, уверенное лидерство в списках популярности вокалиста из Чикаго, входящего в достаточно узкий круг лучших джазовых певцов мира, особого удивления не вызывает. Впрочем, столь же органично выглядит и второе место в списке еще одного представителя джазовой элиты – Уинтона Марсалиса, который представил со своим септетом альбом United We Swing. А вот почти полное обновление «горячей десятки» по сравнению с мартом довольно необычно. Удержаться в списке десяти самых популярных смогли только альбомы мартовских лидеров – трио Джеффа Хэмилтона и женского биг-бэнда DIVA Jazz Orchestra, но и они отступили в середину списка. Обращаем внимание на успех еще одного образчика «женского» джаза – альбом Моники Херциг Sheroes, обзор которого наш сайт недавно публиковал. Среди лейблов больше всего поводов для радости, пожалуй, у HighNote, чьи релизы представлены в «горячей десятке» дважды. А так выглядит полный список десяти самых популярных альбомов:
Kurt Elling The Questions (OKeh)
Wynton Marsalis Septet United We Swing (Blue Engine)
Renee Rosnes Beloved Of The Sky (Smoke Sessions)
DIVA Jazz Orchestra 25th Anniversary Project (ArtistShare)
Jeff Hamilton Trio Live From San Pedro Capri)
Azar Lawrence Elementals (HighNote)
Monika Herzig Sheroes (Whaling City Sound)
Leslie Pintchik You Eat My Food, You Drink My Wine, You Steal My Girl! (Pintch Hard)
Corcoran Holt The Mecca (Holthouse Music)
Jeremy Pelt Noir en Rouge Live in Paris (HighNote)
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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