|
|
В салоне «Нота Плюс» пройдет аукцион коллекционных виниловых пластинок
16.04.2018
26 апреля в Hi-Fi салоне «Нота Плюс» состоится «Аукцион №9» - очный («живой») аукцион редких коллекционных виниловых пластинок. Всего заявлено 58 лотов, в числе которых как лонгплеи, так и синглы, а также две авторские фотографии Джимми Хендрикса 1967 года, сделанные известным немецким фотографом Гюнтером Цинтом.
В числе представленных пластинок: первопрессы двойного концертного альбома Владимира Высоцкого, запечатлевшего его выступление в Нью-Йорке в 1979 году; первых альбомов Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, The Who и другие редкости.
Просмотр лотов будет проходить в том же салоне «Нота Плюс» с 20 по 26 апреля.
Подробная информация на сайте аукционного дома «Винил Базар»:https://www.vinylbazar.com/auctions/auktsion-n-9-ochnyy-auktsion-ochen-redkoe-i-kollektsionnoe-26-aprelya-2018
Время просмотра лотов: 11.00-19.00
Начало аукциона: 19.00
Адрес: Москва, Казанский пер., д. 2-4, м.Октябрьская
страна
Россия
Расскажи друзьям: