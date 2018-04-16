В салоне «Нота Плюс» пройдет аукцион коллекционных виниловых пластинок

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

В салоне «Нота Плюс» пройдет аукцион коллекционных виниловых пластинок

16.04.2018


В салоне «Нота Плюс» пройдет аукцион коллекционных виниловых пластинок
26 апреля в Hi-Fi салоне «Нота Плюс» состоится «Аукцион №9» - очный («живой») аукцион редких коллекционных виниловых пластинок. Всего заявлено 58 лотов, в числе которых как лонгплеи, так и синглы, а также две авторские фотографии Джимми Хендрикса 1967 года, сделанные известным немецким фотографом Гюнтером Цинтом.

В числе представленных пластинок: первопрессы двойного концертного альбома Владимира Высоцкого, запечатлевшего его выступление в Нью-Йорке в 1979 году; первых альбомов Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, The Who и другие редкости.

Просмотр лотов будет проходить в том же салоне «Нота Плюс» с 20 по 26 апреля.

Подробная информация на сайте аукционного дома «Винил Базар»:https://www.vinylbazar.com/auctions/auktsion-n-9-ochnyy-auktsion-ochen-redkoe-i-kollektsionnoe-26-aprelya-2018

Время просмотра лотов: 11.00-19.00

Начало аукциона: 19.00

Адрес: Москва, Казанский пер., д. 2-4, м.Октябрьская

страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
09.04.2018Группа "Мыс Луны" выпустила музыкальный мультипликационный клип "Нимфа Сиринкс среди звезд"
27.03.2018"Носорогов и Валентиныч" в Музее Азгура
20.03.2018Анна Бутурлина представила в Москве новый альбом
13.03.2018Презентация альбома Анны Бутурлиной
19.02.2018Альбом Романа Мирошниченко номинирован на премию IMA
15.02.2018A'capella хор Jazz Friends в клубе "Кино"
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com