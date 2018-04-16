Дебют Кенни Бэрона на Blue Note

2018-й год весьма знаменателен для одного из самых известных современных джазовых пианистов Кенни Бэрона (Kenny Barron). В этом году музыканту исполняется 75 лет, а кроме того он отмечает пятидесятилетие своей карьеры в сфере звукозаписи: первый альбом Бэрона в качестве лидера был издан в 1968 году. Но что удивительно – ни разу за эти полвека не пересекались пути знаменитого пианиста Кенни Бэрона в качестве лидера и не менее знаменитого джазового лейбла Blue Note. И вот, наконец, это произошло: 4 мая впервые на Blue Note выходит новый альбом Кенни Бэрона Concentric Circles.



В этой записи Бэрон представляет новый вариант своего квинтета с саксофонистом Дайной Стефенсом, трубачом Майком Родригесом, басистом Киоши Китагава и ударником Джонатаном Блэйком. В альбом вошло 11 композиций, среди которых, наряду с новыми пьесами самого Бэрона, есть и три кавера – музыка Каэтано Велозо, Телониуса Монка и Ленни Уайта. С 1 по 6 мая в нью-йоркском клубе Jazz Standard Бэрон с коллегами проводит презентацию Concentric Circles.



Бэрон родился в Филадельфии в 1943 году, а уже в возрасте 19 лет дебютировал на нью-йоркской сцене. Ему довелось играть со многими великанами джаза, включая Диззи Гиллеспи, Стена Гетца, Милта Джексона, Чета Бейкера и других. Среди многочисленных наград музыканта – одиннадцать номинаций на премию Грэмми, премия Living Legacy Award, шестикратная победа в номинации “пианист года» от Ассоциации джазовых журналистов.



Леонид АУСКЕРН

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