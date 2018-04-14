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Эрик Клэптон: «Жизнь в 12 тактах»

14.04.2018


Эрик Клэптон: «Жизнь в 12 тактах»
В ноябре 2017 года вышел на экраны и сразу завоевал признание у публики 135-минутный документальный фильм оскароносной постановщицы Лили Фини Занук Life In 12 Bars, посвященный жизни и творчеству мега-звезды современной музыки, выдающегося гитариста, 18-тикратного лауреата Грэмми и кумира уже многих поколений слушателей Эрика Клэптона. Конечно же, весь фильм идет под музыку Эрика, и вполне естественно, что оригинальный саундтрек ленты представляет для поклонников его таланта во всем мире особый интерес.

И вот, они дождались. Саундтрек фильма под одноименным названием Life In 12 Bars выходит в свет. 32 трека, иллюстрирующих долгую и славную карьеру гитариста, появятся в трех форматах. Сначала, 8 июня, в продажу поступает 2CD (а также саундтрек в цифровом формате), а 20 июля – бокс-сет из четырех LP. Здесь будут представлены композиции The Yardbirds, John Mayall's Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos, The Beatles, Ареты фрэнклин, Мадди Уотерса и сольные работы Эрика Клэптона.

Естественно, не обойдется и без «изюминок» для коллекционеров. В программу вошли пять ранее никогда не издававшихся треков. Из эпохи Cream происходит семнадцатиминутная версия Spoonful, записанная на прощальном концерте группы в LA Forum в октябре 1968 года в ходе ее американского тура. Период Derek and the Dominos помог найти еще две композиции: High, записанную в 1971 году для так и не появившегося второго альбома группы и позже перезаписанную для сольного альбома Клэптона There's One In Every Crowd (1975), и Little Wing, клэптоновский трибьют Хендриксу, записанный на последнем выступлении группы в Филмор Ист в октябре 1970 года. Два ранее неизданных трека из сольного творчества Клэптона – это версия хита Боба Марли I Shot The Sheriff (1974) и того же года классический рок0н-ролл Чака Берри Little Queenie.

В заключение, не могу отказать в удовольствии себе и читателям, поместив здесь полный трек-лист этого издания:

DISC ONE

Big Bill Broonzy: Backwater Blues (4.07) The Big Bill Broonzy Story 1957
Muddy Waters: My Life Is Ruined (2.38) Chess single 1953
Muddy Waters: I Got Mojo Working (4.28) Live At Newport Jazz Festival 1960
The Yardbirds: I Wish You Would (2.19) – studio version
The Yardbirds: For Your Love (2.30) For Your Love 1965
John Mayall & The Bluesbreakers: Steppin' Out (2.29) John Mayall Bluesbreakers with Eric Clapton 1966
John Mayall & The Bluesbreakers: All Your Love (3.37) John Mayall Bluesbreakers with Eric Clapton 1966
Cream: I Feel Free (2.57) Fresh Cream 1966
Cream: Strange Brew (2.50) Disraeli Gears 1967
Cream: Sunshine of Your Love (4.12) – studio version
Aretha Franklin: Good to Me As I Am To You (3.58) Lady Soul / Recorded on December 16 and 17, 1967
Cream: Crossroads live (4.18) Wheels Of Fire / Recorded 10 March 1968 at Winterland, San Francisco, CA16
The Beatles: While My Guitar Gently Weeps (4.45) The Beatles / Recorded 5–6 September 1968
Cream: Badge (2.48) Goodbye / Recorded October 1968 at IBC Studios in London
Cream: White Room live (5.41) Live Cream II / recorded October 4, 1968 at the Oakland Coliseum Arena
Cream: Spoonful (17.27) live from Goodbye tour – LA Forum October 19, 1968 previously unreleased
Blind Faith: Presence Of The Lord (4.52) – studio version

DISC TWO

Delaney & Bonnie & Friends featuring Eric Clapton: Comin' Home (7.51) Live at Fairfield Halls
Eric Clapton: After Midnight (3.25) alternate mix from Eric Clapton (first album) 1970
Eric Clapton: Let It Rain (5.00) alternate mix from Eric Clapton (first album) 1970
Derek and The Dominos: High (3.10) (Olympic Studios, April 1971) Derek and The Dominos album previously unreleased
George Harrison: My Sweet Lord (4.44) All Things Must Pass 1970
Derek and The Dominos: Thorn Tree In The Garden (2.55) Layla & Other Assorted Love Songs 1970
Derek and The Dominos: Nobody Knows You When You're Down And Out (5.01) Layla & Other Assorted Love Songs 1970
Derek and The Dominos: Bell Bottom Blues (5.08) Layla & Other Assorted Love Songs 1970
Derek and The Dominos: Layla (7.10) Layla & Other Assorted Love Songs 1970
Derek and The Dominos: Little Wing (6.11) Live At The Fillmore 1970
Derek and The Dominos: Got To Get Better In A Little While (6.05) – studio version
Eric Clapton: I Shot The Sheriff (6.54) previously unreleased full length version from 461 Ocean Blvd 1970
Eric Clapton: Little Queenie live (6.00) Long Beach Arena, Long Beach, California, July 19/20, 1974 previously unreleased
Eric Clapton: Mainline Florida (4.08) 461 Ocean Boulevard 1974
Eric Clapton: Tears In Heaven (4.31) - studio version

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
блюз-рок
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