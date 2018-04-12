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Алина Ростоцкая в отеле St. Regis

12.04.2018


Алина Ростоцкая в отеле St. Regis
Традиция джазовых вечеров родилась в знаменитом отеле St. Regis New York. Столетняя история отеля насчитывает множество выступлений легенд мирового джаза, таких как Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. Джазовые вечера в отелях St. Regis по всему миру являются площадкой для эксклюзивных джазовых выступлений как знаменитых, так и молодых и талантливых исполнителей популярного американского музыкального жанра.

В Москве эту традицию принимает серия джазовых вечеров “Jazz in Motion в отеле St. Regis” с участием московских джазовых музыкантов.

26 апреля в отеле St. Regis Москва Никольская выступит Алина Ростоцкая - певица и композитор, солистка музыкального коллектива Jazzmobile, участница международных музыкальных фестивалей и полуфиналистка проекта "Большой Джаз" на телеканале "Культура". Алина обладает редким инструментальным мышлением, теплым и мягким тембром голоса, тонким чувством стиля. Творчество певицы находится на стыке акустической музыки, рока, фолка, электроники, импровизационной музыки и джаза. Она экспериментирует со стилями, поет как на английском, так и на русском языке, а часто вообще без слов, используя голос, как инструмент. И хотя за Алиной Ростоцкой уверенно закрепился шлейф именно джазовой певицы, современное творчество этой необычной артистки также относится и к world-музыке.

Журнал «Harper’s Bazaar» назвал Алину одной из самых ярких и модных джазовых певиц Москвы.

Впервые Алина Ростоцкая серьезно заявила о себе в 2009 году, завоевав Гран-при Первого московского конкурса джазовых вокалистов, с тех пор активно выступает со своим коллективом Jazzmobile, в т.ч. на международных фестивалях, среди которых "Джаз в саду Эрмитаж", "Усадьба Джаз", "Триумф джаза" и другие. В 2014 году Алина получила специальный приз на Riga Jazz Stage (Латвия) от маэстро Раймонда Паулса, в 2016-м - гран-при Baku Jazz Festival (Азербайджан). В 2016 году выпустила альбом “FLOW” на лейбле Igor Butman Music Group (Топ-10 скачиваний в iTunes в жанре "Джаз" за 2016 год).

Партнером проекта “Jazz in Motion в отеле St. Regis” выступает продюсерская компания tMotion, которая более 10 лет представляет концерты мировых звезд и лучших российских джазовых музыкантов на престижных площадках Москвы.

Джазовые вечера “Jazz in Motion в отеле St. Regis” открыты для всех желающих и проходят ежемесячно в Лобби Баре Orlov отеля St. Regis Москва Никольская.

страна
Россия
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