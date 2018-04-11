Международный день джаза

30 апреля – Международный день джаза: эта дата уже прочно, еще с 2011 года, вошла во всемирный фестифаль культурных событий. Каждый год один город становится главным центром праздника, в нем проходит главный гала-концерт Международного дня джаза. В 2018 году 30 апреля концерты, выставки и другие связанные с джазовой тематикой мероприятия пройдут в более, чем 190 странах мира! Столицей же джаза в этом году стал российский Санкт-Петербург.



Посол доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок и генеральный директор организации Одри Азулай объявили программу празднования. Гала-концерт пройдет 30 апреля на сцене прославленного Мариинского театра. Художественными руководителями концерта являютя Херби Хэнкок и Игорь Бутман. Клавишник и бэнд-лидер Джон Бисли стал музыкальным руководителем этого шоу. Среди участников концерта и других джазовых событий в Петербурге – Сирил Эме (франция), Тиль Бреннер (Германия) Фатумата Диавара (Мали), Олег Аккуратов, Олег Бутман, Вадим Эйленкриг, Давид Голощекин, Анатолий Кролл (Россия), Джои ДеФранческо, Курт Эллинг, Джеймс Джинус, Роберт Гласпер, Рудреш Махантхаппа, Бренфорд Марсалис, Дайана Ривс, Ли Ритенауэр, Бен Уильямс (США), Антонио Фарао (Италия), Хасан Хакмун (Марокко), Орасио Эрнандес (Куба), Гилад Гексельман (Израиль), Таку Хирано, Макото Озоне (Япония), Джеймс Моррисон (Австралия), Данило Перес (Панама), Лучиана Соуза (Бразилия) Ли Гаоян (Китай), а также такие коллективы, как Manhattan Transfer (США) и Moscow Jazz Orchestra (Россия).



А своеобразной репетицией главного праздника станет концерт 22 апреля на знаменитой Congo Square в Новом Орлеане, приуроченный еще и к празднованию трехсотлетия города, который молва считает родиной джаза.



Леонид АУСКЕРН

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