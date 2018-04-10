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VR Jazz Fest

10.04.2018


VR Jazz Fest
28 апреля в Центральном Доме Художника в преддверие Международного Дня Джаза, который в этом году торжественно принимает Россия, состоится праздничный фестиваль VR Jazz Fest, с участием звезд мирового джаза Kalil Wilson (США), Paolo Recchia (Италия), Joander Santos (Бразилия), а также российских музыкантов Дмитрия Носкова (Россия), DARIYA (Россия). Сопровождать солистов будет яркий и неординарный оркестр «Круглый Бенд» под управлением известного московского саксофониста Алексея Круглова!

VR Jazz Agency совместно с Радио JAZZ 89.1 FM представляют...
Сегодня джаз — синоним хорошего музыкального вкуса, искусство в котором стираются все границы. Это изысканная магия таланта, новаторства, неукротимой импровизации и непревзойденного мастерства, которое никогда не перестает удивлять! Джаз давно перечеркнул границы стран и континентов и стал международным достоянием всего человечества!

В 2018 г. ЮНЕСКО выбрало Россию столицей проведения Международного Дня Джаза. Официальные празднования состоятся 30 апреля в Санкт-Петербурге, но московские любители джаза также не останутся без своего праздника и смогут насладиться всей красотой и многообразием этой музыки в исполнении известных мастеров этого стиля 28 апреля на сцене Центрального Дома Художника.
Ведущий концерта — джазовый продюсер и журналист Виктор Радзиевский

Билеты - http://vrjazzfest.ru/, а также на сайте ЦДХ https://www.cha.ru/concerts/events/1949 и по телефону 8 (499) 238-96-34.
Адрес: Крымский Вал, д. 10.
Начало в 19:00.

ВиВиктор Радзиевскийктор Радзиевский-мл.

Виктор Радзиевский-мл.

авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Россия
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