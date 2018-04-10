28 апреля в Центральном Доме Художника в преддверие Международного Дня Джаза, который в этом году торжественно принимает Россия, состоится праздничный фестиваль VR Jazz Fest, с участием звезд мирового джаза Kalil Wilson (США), Paolo Recchia (Италия), Joander Santos (Бразилия), а также российских музыкантов Дмитрия Носкова (Россия), DARIYA (Россия). Сопровождать солистов будет яркий и неординарный оркестр «Круглый Бенд» под управлением известного московского саксофониста Алексея Круглова!
VR Jazz Agency совместно с Радио JAZZ 89.1 FM представляют... Сегодня джаз — синоним хорошего музыкального вкуса, искусство в котором стираются все границы. Это изысканная магия таланта, новаторства, неукротимой импровизации и непревзойденного мастерства, которое никогда не перестает удивлять! Джаз давно перечеркнул границы стран и континентов и стал международным достоянием всего человечества!
В 2018 г. ЮНЕСКО выбрало Россию столицей проведения Международного Дня Джаза. Официальные празднования состоятся 30 апреля в Санкт-Петербурге, но московские любители джаза также не останутся без своего праздника и смогут насладиться всей красотой и многообразием этой музыки в исполнении известных мастеров этого стиля 28 апреля на сцене Центрального Дома Художника. Ведущий концерта — джазовый продюсер и журналист Виктор Радзиевский