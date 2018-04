April Jazz 2018



Джаз приходит в финский город Эспоо в апреле. Именно в этом месяце здесь проводится с 1987 года ставший уже традиционным фестиваль April Jazz. В свое время здесь выступали самые большие джазовые звезды – Сонни Роллинс, Рон Картер, Джо Завинул и многие другие. И в этом году программа фестиваля богата интересными концертами.



Наверняка внимание многих привлечет концерт E.S.T. Symphony: музыка знаменитой в 90-е годы шведской группы E.S.T., которую возглавлял трагически погибший Эсбъорн Свенссон, в оркестровой аранжировке и в исполнении целой группы финских и шведских джазменов, включая участников трио E.S.T., и оркестра Tapiola Sinfonietta. Еще один любопытный совместный проект – это концерт известной американской группы The Bad Plus в сопровождении местного Espoo Big Band. Наконец, для любителей более камерного звучания не менее интересна будет еще одна американо-финская коллаборация: совместный концерт трио крупнейшего гитариста нью-йоркского авангарда Марка Рибо Ceramic Dog и трио финского гитариста Теему Вииникайнена.



Из других интересных гостей отметим квартет американского трубача Эмброуза Акинмузира, изысканное трио французского барабанщика Сильвена Даррифурка (ударные, скрипка, виолончель), трио шведского пианиста Бобо Стенсона, одного из королей португальской музыки фаду Камане, ансамбль датской певицы Киры Сков и эстонской саксофонистки Марии Фауст с программой In The Beginning. Вокальная битва двух акапелльных коллективов – финского Club For Five и эстонского Estonian Voices также обещает быть весьма зрелищной, как и концерт экзотичной британской вокалистки Лауры Мвула.



Уже 32-й по счету фестиваль April Jazz состоится в Эспоо с 25 по 29 апреля.



Леонид АУСКЕРН



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Финляндия





