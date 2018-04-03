Радио JAZZ 89.1 FM представляет праздничный концерт ко Дню джаза



В преддверии Международного Дня Джаза, 28 апреля 2018 года, в Центральном Доме Художника VR Jazz Agency совместно с Радио JAZZ 89.1 FM представляют праздничный фестиваль VR Jazz Fest. В концерте примут участие звёзды мирового джаза: Kalil Wilson (США), Max Ionata (Италия), Joander Santos (Бразилия), а также Дмитрий Носков, певица DARIYA и оркестр «Круглый Бенд» под управлением Алексея Круглова.



В 2018 г. ЮНЕСКО выбрало Россию столицей проведения Международного Дня Джаза, и хотя основные празднования пройдут 30 апреля в Санкт-Петербурге, московские ценители красивой музыки и искусства, которое не имеет границ, также не останутся без праздника.



Калил Уилсон – один из самых ярких молодых джазовых вокалистов нашего времени, обладатель роскошного богатого тембра и широкого голосового диапазона – исполнит со сцены Центрального Дома Художника самые разнообразные по стилю композиции: от традиционного джаза и соула до r’n’b и даже классической музыки.



Один из крупнейших саксофонистов на международной джазовой сцене, Макс Ионата, исполнит для всех гостей лучшие композиции из своей обширной коллекции: обладатель множество престижных наград, итальянский тенор-саксофонист принял участие в записи более, чем 70 альбомов с ведущими джазовыми музыкантами планеты.



Также все гости фестиваля смогут насладиться красотой и многообразием изящного бразильского джаза в исполнении Жоандера Сантоса – гитариста и яркого вокалиста с характерным мягким голосом. Романтичная музыка в стиле босса-нова в исполнении Сантоса погрузит слушателей в атмосферу богатых прибрежных районов Сан-Паулу и знойного Рио-де-Жанейро.



Конечно, представители российского джаза также примут участие в VR Jazz Fest. Поддерживая и трепетно сохраняя неповторимый стиль исполнения Фрэнка Синатры, известный как «крунинг», на сцену выйдет неподражаемый Дмитрий Носков – известный артист, вокалист и композитор. Он представит всем гостям программу, посвященную великому маэстро. Компанию ему составит Алексей Круглов – основатель коллектива «Круглый Бенд», прославленный саксофонист, поэт и композитор, один из лидеров нового джаза в России.



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