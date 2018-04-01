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World music от Аббоса Косимова и Мэттью Монфора

01.04.2018


World music от Аббоса Косимова и Мэттью Монфора
Дойра – национальный ударный инструмент типа бубна или рамного барабана у узбеков, таджиков и некоторых других народов Передней Азии . Одним из наиболее широко признанных во всем мире современных мастеров игры на дойре считается Аббос Косимов. Этот узбекский музыкант родился в Ташкенте в семье с крепкими музыкальными корнями. Искусство игры он осваивал благодаря урокам своего старшего брата Умара и ведущих дойристов страны. В 1994 году он окончил Институт Культуры в Ташкенте. Уже в 90-е годы Аббос приобрел международную известность. Вместе с такими звездами современной музыки, как Стиви Уандер и Закир Хуссейн Косимов участвовал в записи музыки к балету «Тысяча и одна ночь» Алонсо Кинга. В 2001 году, в честь 10-летия независимости Узбекистана ему было присвоено почетное звание Народного артиста. В 2005 году Аббос Косимов перебрался в США. Его дойра звучала на сцене Карнеги Холл, он выступал вместе с Kronos Quartet, Омаром Сосой, Джованни Идальго, Терри Боццио, Свапаном Чоудхури и другими звездами современной world music.

Новым опытом творческого сотрудничества для Косимова станут совместные концерты в Калифорнии в конце апреля с гитаристом группы Ancient Future Мэттью Монфором (Matthew Montfort). Монфор – выдающийся мастер игры на акустической гитаре, педагог, автор книги Ancient Traditions – Future Possibilities: Rhythmic Training Through the Traditions of Africa, Bali, and India, библии исполняющих world music музыкантов. Группу Ancient Future Монфор основал еще в 1978 году и сделал ее за тридцать лет образцом для всех последователей в направлении world music.

В совместной программе Монфор и Косимов собираются исполнять традиционную музыку народов Центральной Азии, Индии и Европы, новые интерпретации известных композиций Ancient Future, а также представят совершенно новые, ранее не издававшиеся композиции Монфора.

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Узбекистан
музыкальный стиль
ориентальная музыка
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