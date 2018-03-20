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Анна Бутурлина представила в Москве новый альбом

20.03.2018


Анна Бутурлина представила в Москве новый альбом
В Москве при поддержке Национального фонда поддержки правообладателей состоялась презентация нового альбома джазовой певицы Анны Бутурлиной «Осторожно <музыка>». Работа над диском длилась более семи лет, и в итоге на пластинке собраны 10 всеми любимых и известных эстрадных песен в новом джазовом прочтении.

“Большую часть из этих семи лет мы занимались получением разрешения от правообладателей на исполнение и аранжировку композиций. Все эти годы я не могла спать спокойно, ждала, когда же мы дойдем до финала. В голове уже был образ диска, дизайн обложки. Мысленно я всё давно придумала и ждала момента, когда смогу физически взять в руки диск. И когда это произошло, я не могла поверить своему счастью, - рассказывает Анна Бутурлина. - Для меня большая честь, что альбом вышел на студии «Мелодия». Помню, как в моем детстве дома крутились пластинки, на которых был знак «Мелодии», а теперь он есть и на моём альбоме…. Это сказка!”

На презентации присутствовал композитор и бард Сергей Никитин. Целых две его песни вошли в новый альбом Бутурлиной и получили новую, джазовую, жизнь - «Большой лошадиный секрет» и «Нет лет». Последнюю композицию Никитин исполнил на сцене вместе с певицей.

“ Я получил сегодня огромное удовольствие! Пластинка – это замечательно. Но «живое» исполнение не сравнить ни с чем!” - поделился Никитин

Также на концерте прозвучали «Звездный мост» Александра Зацепина, «Я тебя люблю» Николая Девлет-Кильдеева, «Потому что у меня есть ты» Александра Цфасмана и «Я тебя люблю» Сергея Мазаева. На сцену вместе с Анной Бутурлиной поднялись Роман Секачев (баритон-саксофон), Петр Востоков (труба), Алексей Беккер (рояль), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас) и Дмитрий Власенко (ударные).

Все гости презентации не могли не заметить, с каким огромным уважением и любовью Бутурлина взялась за новое прочтение композиций. Манеру исполнения Анны невозможно спутать ни с кем. Ее пение наполнено невероятной энергетикой, мощью и глубиной, а превосходное владение голосом и филигранная техника позволяют с блеском воплощать любой проект – будь то необычное прочтение эвергринов или джазовая интерпретация «золотого фонда» советской эстрады.

Альбом «Осторожно: музыка» уже доступен на Яндекс.музыке https://music.yandex.ru/album/5037953

фото - Петр Колчин

страна
Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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