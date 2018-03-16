Аркадий Шилклопер и Вадим Неселовский в программе «LUSTRUM»

Джазовыми импровизациями музыкантов с мировым именем можно будет насладиться во время программы «LUSTRUM». В течение восьми лет мультиинструменталист, известный своими джазовыми импровизациями на таких инструментах, как валторна и альпийский рог, Аркадий Шилклопер и один из самых востребованных в США музыкантов «постсоветского пространства» Вадим Неселовский удивляют слушателей своими интересными джазовыми композициями и аранжировками по всему миру: в Германии, Люксембурге, Италии, Румынии, Америке, Швейцарии, Австрии. На этот раз дуэт выступит в Музее музыки.



27 марта 19:00



Российский национальный музей музыки



Прокофьевский зал



Москва, ул.Фадеева, 4

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