XX-й юбилей фестиваля BIRŠTONAS

Как с пасхальными праздниками заканчивается церковный пост, так и фестиваль BIRŠTONAS (www.birstonasjazz.lt) открывает новый джазовый сезон в Литве и запускает новый годовой цикл литовских джаз-фестивалей. В нынешнем году (с 23 по 25 марта) Бирштонасский джазовый фестиваль будет проводиться уже в 20-й раз. Первый джазовый фестиваль в Бирштонасе состоялся в 1980 году, то есть 38 лет назад! Согласитесь, невероятное долголетие для международного джазового фестиваля в небольшом городе, в часе езды от Литовской столицы!
Литва всегда была очень джазовой республикой. А Бирштонас – всегда был курортом: сначала местом отдыха и охоты великих князей, потом центром лечения минеральными водами, а сегодня это настоящий оазис покоя, с современными СПА-центрами, уникальным природным ландшафтом, тишиной и красотой. Эти два компонента – джаз и курорт – делают Бирштонас желанным местом для посещения в дни проведения тут джазового фестиваля.
Программа нынешнего XX фестиваля BIRŠTONAS 2018 составлена именно так, как и должна выглядеть программа фестиваля со столь весомой юбилейной датой в его истории.
Несмотря на свой статус международного фестиваля, главный козырь фестиваля в Бирштонасе – представление всей палитры современного литовского джаза, начиняя с биг-бендов музыкальных школ. Традиционно на сцене Бирштонаса будут представлены как студенческие и ученические проекты, так и «киты» джазовой жизни Литвы (Каунасский биг-бенд), авторские проекты молодых музыкантов и мэтров, а также гостевые составы. Каждый вечер, после окончания концертов на основной сцене городского культурного центра, в очень уютном бирштонасском Курхаузе с окнами на лес и Нёман будут проходить джем-сейшны.
В основной программе хочется отметить новый совместный проект студентов Вильнюсской коллегии (под руководством легендарного Владимира Чекасина) и инструментальной фолк-группы Vydraga (рук. Algirdas Klova). Проект литовской джазовой дивы Неды с саксофонистом Витаутасом Лабутисом и пианистом Ричардасом Банисом.
Хэдлайнер фестиваля – проект американского композитора и гитариста Джонатана Крейсберга, чей лиризм игры на гитаре часто сравнивают с манерой игры легендарного Пэта Метени. Крейсберг музицировал в составе трио легендарного хаммондиста Лони Смита, выпустил пять альбомов, самый новый из которых – The South of Everywhere – в течение пятнадцати недель находился в топе джазовых альбомов «JazzWeek Chart».
А откроется фестиваль фееричным концертом в стиле latin jazz мексиканского вибрафониста Виктора Мендозы и легендарного Каунасского биг-бенда.
Программа фестиваля BIRŠTONAS 2018:
23 марта (пятница):
19.00
· La Fiesta Latin Jazz :Victor Mendoza (виброфон) и Kaunas Big Band (Мексика — Литва).