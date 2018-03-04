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XX-й юбилей фестиваля BIRŠTONAS

04.03.2018


XX-й юбилей фестиваля BIRŠTONAS
Как с пасхальными праздниками заканчивается церковный пост, так и фестиваль BIRŠTONAS (www.birstonasjazz.lt) открывает новый джазовый сезон в Литве и запускает новый годовой цикл литовских джаз-фестивалей. В нынешнем году (с 23 по 25 марта) Бирштонасский джазовый фестиваль будет проводиться уже в 20-й раз. Первый джазовый фестиваль в Бирштонасе состоялся в 1980 году, то есть 38 лет назад! Согласитесь, невероятное долголетие для международного джазового фестиваля в небольшом городе, в часе езды от Литовской столицы!

Литва всегда была очень джазовой республикой. А Бирштонас – всегда был курортом: сначала местом отдыха и охоты великих князей, потом центром лечения минеральными водами, а сегодня это настоящий оазис покоя, с современными СПА-центрами, уникальным природным ландшафтом, тишиной и красотой. Эти два компонента – джаз и курорт – делают Бирштонас желанным местом для посещения в дни проведения тут джазового фестиваля.

Программа нынешнего XX фестиваля BIRŠTONAS 2018 составлена именно так, как и должна выглядеть программа фестиваля со столь весомой юбилейной датой в его истории.

Несмотря на свой статус международного фестиваля, главный козырь фестиваля в Бирштонасе – представление всей палитры современного литовского джаза, начиняя с биг-бендов музыкальных школ. Традиционно на сцене Бирштонаса будут представлены как студенческие и ученические проекты, так и «киты» джазовой жизни Литвы (Каунасский биг-бенд), авторские проекты молодых музыкантов и мэтров, а также гостевые составы. Каждый вечер, после окончания концертов на основной сцене городского культурного центра, в очень уютном бирштонасском Курхаузе с окнами на лес и Нёман будут проходить джем-сейшны.

В основной программе хочется отметить новый совместный проект студентов Вильнюсской коллегии (под руководством легендарного Владимира Чекасина) и инструментальной фолк-группы Vydraga (рук. Algirdas Klova). Проект литовской джазовой дивы Неды с саксофонистом Витаутасом Лабутисом и пианистом Ричардасом Банисом.

Хэдлайнер фестиваля – проект американского композитора и гитариста Джонатана Крейсберга, чей лиризм игры на гитаре часто сравнивают с манерой игры легендарного Пэта Метени. Крейсберг музицировал в составе трио легендарного хаммондиста Лони Смита, выпустил пять альбомов, самый новый из которых – The South of Everywhere – в течение пятнадцати недель находился в топе джазовых альбомов «JazzWeek Chart».

А откроется фестиваль фееричным концертом в стиле latin jazz мексиканского вибрафониста Виктора Мендозы и легендарного Каунасского биг-бенда.

Программа фестиваля BIRŠTONAS 2018:

23 марта (пятница):

19.00

· La Fiesta Latin Jazz :Victor Mendoza (виброфон) и Kaunas Big Band (Мексика — Литва).

· Veronika Chi Chi Quartet (Литва – Эстония)

· Wind Collective: Hunter – Paschkevich – Di Benedetto (США-Латвия-Италия -Литва): Jason Hunter (труба), Deniss Paschkevich (саксофон), Beppe Di Benedetto (тромбон), Atis Andersons (клавишные), Reinis Ozolinš (контрабас), Neff Irizarry (гитара), Arkadijus Gotesmanas (ударные).

· Blues by Five: квинтет Виктории Гечите (Литва-Франция-США)

24 марта (суббота)

12.00

· Группа «Džiazlaif»

· Проект студентов Вильнюсской коллегии и инструментальной фолк-группы Vydraga (руководители Vladimiras Čekasinas и Algirdas Klova).

16.00

· Baltic Jazz Trio (Литва-Эстония-Латвия): Dainius Pulauskas (клавишные), Toivo Unt (контрабас), Maris Briezkalns (ударные).

· Проект Андреюса Полевиковаса «Ethnic Mood»

20.00

· «Šinkarenko Jazz 4N»: Vytautas Labutis, Janas Maksimovičius (саксофон), Leonidas Šinkarenka (бас-гитара), Linas Būda (ударные).

· Квартет Кястутиса Вайгиниса (Литва -Финляндия-Турция): Kęstutis Vaiginis (саксофон), Joonas Haavisto (клавишные), Kagan Yildiz (контрабас), Ferit Odman (ударные).

25 марта (воскресенье)

13.00

· Клайпедский джазовый оркестр (руководитель Kęstutis Sova)

· Trio Neda/Labutis/Banys: Neda Malūnavičiūtė (вокал), Vytautas Labutis (саксофон), Richardas Banys (фортепиано)

· Quartet Herbie‘s EXPLO 3000 (Швейцария): Adi Pflugshaupt (саксофон), Hans Feigenwinter (клавишные), Herbie Kopf (бас-гитара), Pius Baschnagel (ударные).

18.00

· Liudas Mockūnas – Marc Ducret – Jim Black (Литва — Франция — США): Liudas Mockūnas (саксофон), Marc Ducret (гитара), Jim Black (ударные).

· Группа «Reinless» (руководитель Jievaras Jasinskis).

· Квартет Джонатана Крейсберга (США): Jonathan Kreisberg (гитара), Martin Bejerano (клавишные), Matt Clohesy (бас-гитара), Colin Stranahan (ударные)

Анастасия КОСТЮКОВИЧ

авторы
Анастасия КОСТЮКОВИЧ
страна
Литва
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