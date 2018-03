рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Джазовый фестиваль в Барселоне







С родины джаза в этом году в Каталонию приедут настоящие звезды первой величины. Новоорланский трубач Теренс Бланчард везет в Барселону свой E-collective с музыкой, где слиты воедино фанк, мэйнстрим и, конекчно же, блюз. Саксофонист из Калифорнии Донни МакКаслин покажет программу памяти Дэвида Боуи, в записи последнего альбома которого он участвовал. Наконец, пианист Ури Кейн, звезда даунтаун мьюзик, соратник Зорна и мастер игры на фортепьяно в любом стиле, от классики до нео-клезмера, удивит барселонцев интерпретацией классического сочинения Джорджа Гершвина Rhapsody in blue. Вокальный джаз будет представлен концертом такой маститой исполнительницы, как Ннена Фрилон. Всеми оттенками чикагского блюза блеснет ансамбль Билли Бранча с Деметрией Тейлор.



Леонид АУСКЕРН

Испания





