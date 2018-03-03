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Джазовый фестиваль в Барселоне

03.03.2018


Джазовый фестиваль в Барселоне
Искусство джаза всегда было частью богатейших культурных традиций столицы Каталонии. Достаточно вспомнить такого яркого пианиста из Барселоны, как Тете Монтолиу. А барселонский джазовый фестиваль, известный, как Jazz Terrassa, пройдет здесь в этом году уже в тридцать седьмой раз. Программа фестиваля, как всегда, насыщена интересными концертами и другими мероприятиями, связанными с джазом. Jazz Terrassa проводится в этом году с 7 по 24 марта: почти на месяц барселонцы и многочисленные круглый год туристы погрузятся в джазовую атмосферу.

С родины джаза в этом году в Каталонию приедут настоящие звезды первой величины. Новоорланский трубач Теренс Бланчард везет в Барселону свой E-collective с музыкой, где слиты воедино фанк, мэйнстрим и, конекчно же, блюз. Саксофонист из Калифорнии Донни МакКаслин покажет программу памяти Дэвида Боуи, в записи последнего альбома которого он участвовал. Наконец, пианист Ури Кейн, звезда даунтаун мьюзик, соратник Зорна и мастер игры на фортепьяно в любом стиле, от классики до нео-клезмера, удивит барселонцев интерпретацией классического сочинения Джорджа Гершвина Rhapsody in blue. Вокальный джаз будет представлен концертом такой маститой исполнительницы, как Ннена Фрилон. Всеми оттенками чикагского блюза блеснет ансамбль Билли Бранча с Деметрией Тейлор.

Немало яркой и разнообразной музыки представят и европейцы. Дух belle Epoque возродит французский дуэт сопрано-саксофониста Эмиля Паризьена и аккордеониста Висента Пейрани. Дуэт барселонских пианистов Альберта Бовера и Марко Мескиды, известный, как Duo Nosferatu, даст совместный концерт с ансамблем своей землячки, саксофонистки Ирен Рейг, записавшей вместе с Джоном Сваной свой первый альбом Views. Испано-итальянский дуэт Чано Домингес – Паоло Фрезу продемонстрирует свое искусство импровизации. Выступит на фестивале и такой классик барселонского джаза, как Пау Бомбардо со своим бэндом. Традиционный джаз тоже в почете в Барселоне – и это постарется доказать местный Old Cats Swing Band.

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Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания
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