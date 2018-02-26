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Dzivasil Trio в Музее Азгура

26.02.2018


Dzivasil Trio в Музее Азгура
"Живой уголок" Леонида Нарушевича 22 марта в Музее-мастерской Заира Азгура встречает весну концертом группы Dzivasil Trio.

Dzivasil - настоящая магия форм и звуков. Полет образов и тонких оттенков нотсапраўдная магія формаў і гукаў. Палёт вобразаў і тонкіх адценняў нот ...

Это уникальный белорусский проект, который соединил музыку таких направлений, как эмбиент, инди, медитатив и даунтемпо. Широко известный в узких кругах, Dzivasil, однако, оказывает существенное влияние на современную белорусскую альтернативную музыкальную культуру.

Этот коллектив создает то таинственно-сумрачные, то пронзительно яркие музыкальные картины, наполненные звучанием этно-духовых инструментов и чарующего вокала солистки UNA WOOD, который парит над завораживающей, замысловатой вязью гитарных хитросплетений АНДРЕЯ МОЛОКОВИЧА и балансирует на пульсирующих ритмах четырёх стихий перкуссии РОМАНА ТЯБУТА.

Минск, ул.Азгура, 8

19-00
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