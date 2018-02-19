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Альбом Романа Мирошниченко номинирован на премию IMA

19.02.2018


Альбом Романа Мирошниченко номинирован на премию IMA
31 марта в Линкольн-центре в Нью-Йорке пройдет церемония награждения победителей престижной американской музыкальной премии 16th Annual The Independent Music Awards. На днях был обнародован список номинантов - в категории «The Best Instrumental Album» номинацию получил российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко, презентовавший свой новый альбом «Ascension» в декабре 2017 года.

Основной материал был записан в составе трио, при участии давних партнеров Романа на сцене и в студии, известных московских музыкантов - Валерия Черноока (ударные) и Олега Канакова (бас-гитара, клавишные). Две композиции альбома Роман посвятил своим близким друзьям-коллегам - Ларри Кориеллу и Марио Оливаресу.

«Захватывающе сложная игра Романа и его композиции зовут слушателя в увлекательное путешествие, - отозвался об альбоме легендарный гитарист Эл Ди Меола. - Отлично выполненное продолжение великих традиций фьюжн!»

В номинированный на IMA альбом вошла «электрическая» версия композиции «Alien's Dream», написанной для прошлого проекта World Of Guitar Trio и посвященной одному из величайших гитаристов планеты Стиву Ваю, который так отозвался о новом релизе: «Мои поздравления с записью! И особенно спасибо за трогательную Alien’s Dream. Это по-настоящему красиво! Обожаю музыку с такими богатыми гармониями и классной мелодией!»

Это не первый успех Романа Мирошниченко на The Independent Music Awards. В 2010 году он стал лауреатом IMA в двух номинациях, в 2011 году получил номинацию с cольным альбомом Temptation, а в 2016 году интернациональный проект Мирошниченко World Of Guitar Trio победил в двух номинациях: «The Best Instrumental Album» и «The Best World Traditional Song».

страна
Россия
музыкальный стиль
фьюжн
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