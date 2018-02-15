A'capella хор Jazz Friends в клубе "Кино"

А капелла хор Jazz Friends п/у известного московского музыканта, педагога, аранжировщика Владимира Сидорковича на сегодняшний день представляет собой редкое для московского джаза явление – это большой состав, исполняющий акапельный джаз. В репертуаре хора – госпелы, спиричуэлы и рождественские гимны, джазовые стандарты, блюз и авторские аранжировки известных песен – например, из репертуара The Beatles, Queen, Adele, уникальные авторские аранжировки песен Советского периода, написанные специально для хора Заслуженным артистом России, тромбонистом и педагогом Александром Сухих.



В растущем резюме хора Jazz Friends – концерты в ММДМ, на лучших джаз-площадках Москвы, сеты на сценах престижных международных фестивалей: Radio 1jazz.ru, Гнесин-Джаз, Все цвета Джаза, JAZZ BIRDS, Усадьба Jazz; многочисленные победы в конкурсах, первое место на фестивале Усадьба Jazz 2017 в категории Уникум. Но главное, что ведет ансамбль к славе – это его тембральная уникальность, смелость в освоении новых музыкальных высот, личность руководителя и обаяние молодости участников.



19 февраля в 20:00 Jazz Friends выступает в московском джаз клубе КИНО по адресу Олимпийский проспект, д.16, стр.1

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