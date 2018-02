Книга о европейской электронной музыке

10 марта в продажу поступит книга Константина Ильина, посвященная электронной и электроакустической музыке Европы, первая в своем роде на российском литературном рынке.Работа над книгой «Электронная и электроакустическая музыка Европы. Девяностые. История. Эстетика. Психология» велась автором, известным журналистом Константином Ильиным, на протяжении четырех лет - с 2014 по 2017. За это время удалось собрать и перепроверить огромное количество информации, сделать десятки интервью с первыми лицами электронно-музыкального мира.Читатель сможет под новым углом взглянуть на известные музыкальные сочинения таких популярных в России электронных имен, как Брайан Ино, Вангелис, Клаус Шульце, Tangerine Dream, The Orb, The Future Sound of London, а также познакомиться с другими многочисленными яркими, прорывными, провокационными, инновационными для 90-х годов альбомами электронной и электроакустической музыки.Книга посвящена исследованию электронной и электроакустической музыки, изданной в Европе в 90-х годах ХХ столетия. Автором рассматриваются ее исторические, эстетические и психологические аспекты.Предзаказ книги доступен на краудфандинг-платформе Planeta.ru: http://planeta.ru/campaigns/electric