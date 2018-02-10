Юбилейная Zadymka Jazzowa в Бельско-Бяла

В 20-й раз пройдет с 18 по 25 февраля 2018 года в польском городе Бельско-Бяла трядиционная Zadymka Jazzowa, которая сейчас носит название Lotus Jazz Festival. Юбилей обязывает, и организаторы собрали в этом году очень сильную программу с участием целого ряда джазовых звезд экстра-класса. Выдающийся французский скрипач Жан-Люк Понти едет в Польшу во главе своего квинтета с программой Atlantic Years. Выступят в в Бельско-Бяла также трио крупнейшего органиста современного джаза Джои Де Франческо, квартет саксофониста Алекса Хана, виднейший представитель джаза Ямайки пианист Монти Александер, трио израильского басиста Авишаи Коэна, знаменитый вокалист Курт Эллинг. Для любителей танцевального джаза будет представлять интерес английский октет MF Robots.



Польская джазовая школа также будет представлена очень заметными людьми – такими, как пианист Лешек Моздьжер или саксофонист Мацей Обара со своим квартетом. Местный бас-гитарист Роберт Шевчуга со своим трио покажет новую программу Moonrise. Вроцлавская группа EABS (Electro-Acoustic Beat Sessions) везет программу памяти Кшиштофа Комеды, а варшавская Kapela Ze Wsi- этно-джазовую музыку, основанную на фольклоре Мазовии.



Помимо концертов в программу фестиваля по традиции включено множество иных связанных с джазом событий.



Леонид АУСКЕРН

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