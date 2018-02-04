Seven Eight Band в Клубе Алексея Козлова

14 февраля в московском Клубе Алексея Козлова состоится концерт одного из лучших (а, возможно, и лучшего) этно-коллектива России, победителя Russia World Music Awards (единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки).



Основа репертуара Seven Eight Band – музыка Средиземноморья и Востока, его экзотическая энергия и пьянящий ритм «на семь восьмых».



Саунд – щедрый, близкий к оркестровому, состав – звездный, часто дополняемый знаменитыми спецгостями.



В составе бэнда на сцену Клуба выйдут: Андрей Танзю – рамочные барабаны, перкуссия; Антон Кончаков – бас-кларнет, кларнет; Геннадий Лаврентьев – скрипка, безладовая гитара; Дмитрий Игнатов – уд (арабская лютня), бузуки, кавал; Олег Маряхин – сопрано-саксофон, баритон-саксофон; Пётр Талалай – ударная установка; Дмитрий Симонов – бас-гитара.



Украшением программы станут её специальные гости: Норайр Барсегян (Армения, дудук, кларнет, зурна) и Екатерина Надереишвили (вокал).



Адрес клуба: МОСКВА, УЛ. МАРОСЕЙКА, ДОМ 9/2, LEFT BANK



Начало концерта в 20-00

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