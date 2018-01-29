«Странствующий контрабас» Михаил Дзюдзе



Михаил Дзюдзе – выдающийся музыкант, истинный новатор, и, как его называют, «народный контрабас России». Бывший участник и один из основателей знаменитого петербургского «Терем-квартета» 14 марта 2018 выступит в Культурном центре «Москвич» с программой «Странствующий контрабас».



Основная программа концерта будет исполнена на самом большом по размерам, мощном и низком по тону инструменте семейства балалаек – контрабасе-балалайке в сопровождении Государственного академического оркестра солистов «Русские узоры».



Специальный гость концерта – Даниил Крамер, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера, талантливый пианист, яркий композитор и уникальная фигура российского джаза.



Михаил Дзюдзе открыл множество новых приёмов игры на контрабасе-балалайке и первым перевёл этот инструмент из ансамблевого в ранг солирующего. До нынешнего дня по виртуозности владения инструментом и силе воздействия на слушательскую аудиторию музыкант остается непревзойденным исполнителем на балалайке-контрабас.



Михаил Дзюдзе владеет уникальной исполнительской манерой, которую стремятся перенять музыканты всего мира. Его артистическое чутье, интуиция, способность вживаться в полярно противоположные музыкальные образы, дают ему уникальную возможность говорить на множестве музыкальных языков, вскрывать разные стилистические коды, и ещё великолепно вступать в смелый диалог с самыми разнообразными творческими коллективами.



Михаил работает в жанре «кроссовер», сочетая элементы классической музыки, поп-, рок- и других направлений. Так, в проекте «Странствующий контрабас» пересеклись классический шлягер «В пещере горного короля» и музыка из «Сказки странствий», «Очи чёрные» и Pink Floyd, «Астурия» Исаака Альбениса и легендарный «Караван».



Михаил Дзюдзе принадлежит к тому редкому типу артистов, которые уже одним своим видом способны создавать атмосферу, задавать интонацию, «делать музыку». Его абсолютно киногеничная, магнетизирующая внешность, органика сценического существования легко и непринужденно позволяет ему использовать щедрый спектр выразительных возможностей – от комизма до трагизма, от великого до смешного. Вместе со своим неразлучным «другом» – балалайкой-контрабас он много лет странствует по свету.



Михаил Дзюдзе – обладатель престижных премий в области культуры и искусства. За 29 лет в составе «Терем-квартета» Михаил Дзюдзе создал множество знаковых для коллектива программ, а также записал 24 CD-диска. Впервые в истории отечественной музыкальной культуры Михаил Дзюдзе в составе коллектива народных инструментов создал программу с симфоническим оркестром, которая исполнялась с ведущими оркестрами мира. За последние три года музыкант сыграл более 40 концертов с симфоническими и народными оркестрами России и зарубежья, имел возможность поработать с такими дирижёрами как Юрием Башметом, Дорианом Вилсоном, Дмитрием Дмитриенко, и многими другими.



«Мне кажется, что какой-то поворот в музыке сегодня происходит, что-то новое создаётся в национальной культуре. Появляется новый, живой интерес к народной музыке», – говорит Михаил Дзюдзе.



Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» ведет свою историю с 1959 г. Уникальность этого коллектива заключается в том, что исполнители, наряду с обычными инструментами русского народного оркестра (домрой, балалайкой, баяном), используют до двухсот малоизвестных старинных инструментов, которые изготовлены самими музыкантами: духовых – жалеек, брелок, рожков, свирелей, свистулек; ударных – трещоток, барабанок, ложек, рубелей, хлопушек, кокошников и др. Оркестр объехал множество стран мира, представляя русскую музыку на самом высоком профессиональном уровне, а также создал большое количество фондовых записей. Сейчас оркестр активно работает в составе состав Московской государственной областной филармонии.



Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Сам маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей стране. И в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены.



Даниил Крамер - народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера, почетный член Сиднейского Профессионального джазового клуба. Его насыщенный гастрольный график полон концертов как в Европе так и по регионам России. С 1994 года Даниил Крамер интенсивно сотрудничает с Международным благотворительным фондом «Новые Имена». Он работает с талантливыми детьми, занимающимися классической музыкой, развивая в них знание и понимание джаза.



страна

Россия

музыкальный стиль

этно-джаз Расскажи друзьям:





