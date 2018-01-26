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Selector PRO: интенсив по музыкальному продюсированию

26.01.2018


Selector PRO: интенсив по музыкальному продюсированию
Британский Совет объявляет прием заявок на участие 6-9 февраля 2018 года в совместном с образовательной ассамблеей «ИЗИ» бесплатном интенсиве в Москве, посвященном музыкальному продакшну, в рамках программы профессионального развития в области музыкального бизнеса Selector PRO 2017-2018 Об интенсиве
Интенсив продлится четыре дня с 10 утра до вечера и будет включать в себя лекции и презентации, практические воркшопы и групповые дискуссии, обсуждение работ участников и актуальных вопросов индустрии с музыкальными экспертами. Воркшоп раскроет основные темы в области компьютерного музыкального продюсирования, связанные с саунд-дизайном, аудио-манипуляциями и обработкой аудио-сигнала компьютерными средствами. На воркшопах участники будут самостоятельно записывать field-записи, работать со звуковыми текстурами и продвинутыми техниками аудио-продакшна, изучать шумы, необычные звуковые медиа и эффекты. Ведущим интенсива выступит преподаватель курса Music Production института BIMM (Великобритания), электронный продюсер и композитор Джек Гиббонс. Джек Гиббонс - электронный музыкант и продюсер из Херефордшира, сейчас базирующийся в Бристоле. Под псевдонимом Ipman он выпускает музыку на таких лейблах, как Tectonic и Tempa. В его музыке новаторский подход к саунд-дизайну и использование сложных звуковых текстур сочетается с тяжеловесным басовым звучанием, характерным для британской танцевальной музыки. В 2015 году на бристольском дабстеп лейбле Tectonic Recordings Джек выпустил свой дебютный альбом Depatterning. В прошлом году он занимался разработкой музыкального сопровождения для рекламных роликов Microsoft Xbox и Sky, а также трейлера фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017), балансируя в своей работе между музыкой и саунд-дизайном. С 2017 года Джек преподает экспериментальные техники композиторства в Британско-ирландском институте новой музыки (BIMM) в Бристоле.
Как принять участие: К участию в интенсиве приглашаются начинающие и уже имеющие опыт работы technology-based продюсеры и музыканты, заинтересованные в развитии своих творческих практик и работе над собственным уникальным звуком. Курс сфокусирован на использовании профессиональных компьютерных программ и предполагает создание и развитие собственных треков.
Участие в интенсиве бесплатное. Мы приглашаем всех интересующихся музыкальным продюсированием принять участие. Вы можете ознакомиться с подробной информацией и условиями участия по ссылке. Британский Совет - это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Мы устанавливаем дружеский диалог и взаимопонимание между людьми Великобритании и других стран. Мы занимаемся проектами в сфере искусства, образования и английского языка и совместно с российскими и британскими партнерами ежегодно организуем масштабную программу культурных и образовательных мероприятий.

страна
Великобритания, Россия
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