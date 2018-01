Джаз по-питтсбургски

Джордж Бенсон, Ахмад Джамал, Стенли Тьюрентайн, Билли Экстайн, Кенни Кларк, Арт Блэйки, Билли Стрейхорн, Мэри Лу Уильямс… Что объединяет всех этих людей? Ну, во-первых, каждый из них – это личность, оставившая заметный след в джазовой истории. А во-вторых, все они – земляки, все они – из Питтсбурга, Пенсильвания. Почему этот город дал так много выдающихся джазовых музыкантов? Какие особенности городской атмосферы способствовали этому?



На эти вопросы отвечает новый документальный фильм We Knew What We Had: The Greatest Jazz Story Never Told, поставленный режиссером Джеффом Севальдом под эгидой компании MCG Jazz (продюсировал ленту исполнительный продюсер MCG Jazz Марти Эшби). Лента продолжительностью 57 минут экранного времени демонстрирует множество редких фотографий, интересные интервью и около двадцати музыкальных клиопов с участием звезд питтсбургского джаза. В США прокат ленты на телевидении начинает в феврале 2018 года American Public Television. Дальше We Knew What We Had: The Greatest Jazz Story Never Told ждет путь на различные фестивали документального кино и джазовые фестивали.



Леонид АУСКЕРН

Расскажи друзьям: