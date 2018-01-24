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Международный конкурс "Звездное событие"

24.01.2018


Международный конкурс Звездное событие
Весной 2018 года Творческое объединение «Культура Столиц» соберет в Петербурге лучших вокальных, инструментальных и хореографических исполнителей. Три направления, три стихии искусства — хореография, инструментальная музыка и вокал. Международный конкурс «Звездное Событие» объединит лёд и пламя творчества, силу юности и таланта. Мастерство юных дарований оценят именитые зарубежные и российские звезды сцены.

«Звездное Событие» станет не просто конкурсом, а возможностью для талантливых детей постичь новые высоты своего направления. Зрители получат уникальную возможность наблюдать за ходом проекта через онлайн-трансляции.

Возрастная категория участников: 6 – 21 год

Участие бесплатное. Призовой Фонд более 1 000 000 рублей. Конкурс завершится красочным Гала-концертом с выступлением лучших участников и звезд эстрады.

ТО «Культура Столиц» — некоммерческая организация, объединяющая под своим началом ежегодные бесплатные детско-юношеские конкурсы в области хореографии, вокала, инструментального исполнительства и драматического искусства.

Заявки на участие принимаются на сайте kulturastolic.ru

«Звездное Событие». Международный конкурс исполнительского искусства.

24 – 28 апреля 2018 гг. Санкт-Петербург.

страна
Россия
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