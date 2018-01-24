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Selector LIVE: Gaika presents The Spectacular Empire

24.01.2018


Selector LIVE: Gaika presents The Spectacular Empire
26 января в рамках программы Selector PRO 2017 в московском клубе Powerhouse британец Gaika приглашает слушателей в мир The Spectacular Empire - утопическую вселенную, где государств не существует, города лежат в руинах, а миром правит хаос.

Серия вечеринок Британского Совета Selector Live продолжает знакомить российскую публику с представителями самых современных направлений британской музыки - от UK Garage и Neo-Soul до дабстепа и IDM. GAIKA - музыкант из Брикстона, испытывающий границы жанров и эстетик. Его одновременно готический и футуристичный рэп нацелен на смену общественной парадигмы, искажение понятия нормы.

Его новый проект The Spectacular Empire объединяет художников, поэтов, философов, гиков и шаманов в незримую идеологическую сеть, направленную на развитие и защиту самых прогрессивных человеческих ценностей (а также древней магии).

"TSE" оперирует как романтическими клише поп-культуры, так и тонкими сатирическими комментариями о политике, состоянии общества, его будущего и роли творца в нем.
Выдуманная империя появилась и существует в сознании Gaika и непосредственно связана с его собственными взглядами, которые еще предстоит услышать широкой публике на дебютном альбоме "Basic Volume".

Line-up:
Saburov (RU)
Mensa (UK)
God Colony (UK)
Flohio (UK)
Gage (UK)
Covco (UK)
Gaika (UK)
Yuns Acid (RU)

Вход на вечеринку свободный по регистрации

GOD COLONY - музыкальный дуэт, возникший в Ливерпуле, городе, где музыканты вместе жили, копили деньги, писали и ставили музыку. Переехав в Лондон, они стали сотрудничать с музыкантами из таких отдаленных друг от друга географических точек, как Бермондси, Бостон, Новый Орлеан, Теннесси и Тегеран. В 2016 году God Colony выпустили EP Where We Were. Сами музыканты говорят о нем, как об «альбоме, повествующем о городах и судьбах их обитателей»: «Этот EP создавался одновременно в Ливерпуле, Лондоне, Бостоне, Новом Орлеане, и мы посчитали своим долгом передать связанное с этим протяженное и хаотическое ощущение времени».

FLOHIO, также известная как Funmi Ohiosumah, - британская певица нигерийского происхождения родом из Бермондси. В данный момент Flohio работает над своим дебютным EP, активно экспериментирует с жанрами, записывает композиции с музыкантами уровня God Colony и сотрудничает с такими артистами как Princess Nokia, Clams Casino и Mura Masa.

GAGE - музыкант из Лондона, занимающийся созданием экспериментальной «неровной» клубной музыки. Синглы Gage 2014 года Telo и BadBitch (feat Kevin JZ Prodigy) и ремиксы, которые годом позже он записал для Mr Mitch and dJJ, были высоко оценены публикой. Mercury - дикий EP, созданный Gage для лейбла Crazylegs - многие сочли одним из самых провокационных релизов 2016 года. В альбоме 2017 STAYPARO Gage сплетает воедино абстрактные идеи и радикально сердитый звук, выражая разочарование и утрату иллюзий, охватившие Великобританию, в связи с выходом страны из ЕС.

COVCO - одна из самых необычных лондонских диджеев, сметающая своими миксами любую площадку, на которой выступает. Сочетание футворка с экспериментальной танцевальной музыкой в ее сетах приводит к абсолютнейшему безумию на танцполе. С такими взрывными сетами, как те, что Cõvco отыграла на лондонских вечеринках Tropical Waste, фестивале PAN ICA show и на выступлении RP BOO, девушка точно не подведет слушателей в новом году.

Британский Совет - это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Мы устанавливаем дружеский диалог и взаимопонимание между людьми Великобритании и других стран. Мы занимаемся проектами в сфере искусства, образования и английского языка и совместно с российскими и британскими партнерами ежегодно организуем масштабную программу культурных и образовательных мероприятий.




страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
кроссовер
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